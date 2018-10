unión por la cultura

Los profesionales de la provincia nos unimos el próximo 17 de octubre en el MARQ para cambiar las cosas. La Cultura en nuestra provincia, como todas las actividades profesionales, está bajo mínimos. Y, ¿qué se puede hacer? Esta es la pregunta que todos los alicantinos nos hemos hecho alguna vez o muchas veces, durante décadas. Pero la respuesta siempre ha sido la misma: no podemos gestionar nuestras iniciativas porque no hay dinero. Principalmente porque València nos ignora, Alicante apenas cuenta en los presupuestos económicos de la Generalitat Valenciana, no nos da lo que nos corresponde como provincia creativa e industrial que somos. En el sector de la cultura es donde más se siente este desequilibrio, año tras año. Solo hace una semana que he sido nombrado presidente de ACOA (Artistas Contemporáneos Alicante, y de todas sus comarcas) y, desde que accedí a llevar esta gestión, pedí, a todos, la colaboración, con la aportación de ideas, trabajo, para que entre todos cambiemos la situación en la que vivimos. La discriminación de Alicante con respecto a València y Castellón llega a niveles casi de insulto. No hay alicantino, de Elche, de Elda, de Alcoy, de Benidorm, Dénia, Orihuela? que no se sienta agredido por una distribución del dinero que solo busca el engrandecimiento de València como gran ciudad del Mediterráneo. Pero, ¿quién paga esto? Es evidente la gran contribución de Alicante, pero ¿qué recibimos a cambio? Escandalosamente, mucho menos de lo que aportamos. Ante esta situación, nos unimos ACOA, PROA (Foro de opinión y debate de la provincia de Alicante) y UPA (Unión de Colegios Profesionales de Alicante) en un encuentro en el MARQ, el próximo miércoles, para reivindicar soluciones positivas que no alarguen más esta situación marginal con respecto a València. Somos una gran sociedad, con mucha creatividad y capacidad, por lo que no podemos permitir que nos roben nuestro futuro. Eso, a día de hoy, es lo que está pasando. Nos preguntamos si nos interesa seguir con esta relación, en la que València, en una actitud paternalista, decide lo que nos merecemos y lo que no.