on motivo del Día Internacional para Salir del Armario, una fecha que se celebra en Estados Unidos desde 1988 (Cooming Out Day), el 11 de octubre las entidades LGTBI hemos lanzado una campaña que destaca que la LGTBIfobia es una lacra que se erradica educando desde las primeras etapas educativas, así como animando al profesorado a hacerse visibles en los centros educativos y convertirse en referentes para combatir el acoso escolar, creando escuelas más seguras para que los jóvenes expresen sus distintas orientaciones sexuales en libertad y sin miedo al rechazo.

Salir del armario es, probablemente, la acción más revolucionaria que realiza una persona LGTBI en su vida y que en muchas ocasiones va acompañada de tensión, ansiedad y miedo. Por ello es tan importante contar con referentes en los que verse reflejado, para sentir que haces lo correcto y que no estás solo.

Según un estudio de UNICEF el 50% del alumnado ha experimentado bullying o ciberbullying y, según algunas entidades LGTBI, el 43% del alumnado LGTBI que sufre acoso se ha planteado el suicidio, y el 60% del alumnado ha presenciado agresiones LGTBIfóbicas en su instituto. Las cifras son escalofriantes. En Alicante, estudios realizados por Diversitat, alertan de que la diversidad no es un elemento transversal del currículo en muchos centros y que los menores LGTBI perciben el espacio educativo como un lugar de exclusión y de rechazo. La diversidad, en la ciudad de Alicante, no es una prioridad del gobierno municipal y no existen programas educativos que tiendan a combatir el acoso escolar LGTBIfóbico y formar al profesorado en su detección, prevención y erradicación. Los menores LGTBI alicantinos, están solos frente al odio y el rechazo.

Muchos adolescentes no encuentran en sus centros escolares un espacio seguro en el que vivir su orientación sexual y su identidad o expresión de género libremente; el alumnado se siente solo y desprotegido al no contar con recursos ni referentes positivos que les ayuden a aceptarse tal y como son. Es por ello que, fechas como el Día Internacional para Salir del Armario, son importantes para miles de personas que hemos dado el paso y miles que quedan por hacerlo. Y por ello lo celebramos, para que nadie se sienta solo y excluido.