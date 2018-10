Educar para el futuro

uesta entender que solo un 8% de los españoles considere que la educación es uno de los principales problemas del país. Cuando menos, eso indica el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La atención sigue centrada en quién diablos ganará las próximas elecciones, o en temas tan reiterativos como la sempiterna corrupción, el independentismo catalán o la inmigración. Es triste que pasemos por alto los problemas que más afectan al ciudadano medio. Habrá que recordar que, cuando un tema cae en el peculiar ranking de los barómetros, también pierde interés en la agenda política. Luego llegan las lamentaciones. Ojo.

Reconozco que me preocupa la importancia que se le otorga a la verdadera cenicienta de los servicios públicos: la educación. Me interesa conocer hasta qué punto la sociedad española prioriza su interés, respecto al que otorga a otros asuntos más o menos cotidianos. La economía, el empleo, las pensiones, la cohesión territorial o la solidaridad, son resultados últimos de la educación recibida por distintas generaciones. Hablar del futuro de un país es hacerlo de cómo se educa en el presente. Con demasiada frecuencia, olvidamos esta relación. Y habrá que ser un tanto zopenco para esperar que, con los mimbres que estamos fabricando, vayamos a acabar haciendo un buen cesto.

La expectativa de un futuro mejor, pasa inexorablemente por sembrar en ese sistema educativo que acaba rezagado en el listado de prioridades. No me negarán que mejorarlo es una de las principales asignaturas pendientes de este país. De ahí que no entienda la escasa preocupación que, cuando menos oficialmente, nos genera. Cierto es que hemos avanzado considerablemente en universalizar la educación, cuando menos hasta los 16 años. Ahora bien, la equidad de acceso sirve para bien poco cuando los resultados académicos no acompañan. Y ser el tercer país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor porcentaje de adultos jóvenes sin concluir la educación secundaria –nada menos que un 34%-, no es precisamente una garantía de éxito para un futuro cada vez más complejo. Con una tasa de abandono escolar que supera en un 80% a la media europea –apenas nos supera Malta-, poco más podemos esperar. ¿Y así esperan obtener los ingresos que sustente el sistema de pensiones? A falta de milagros, se acaba hipotecando el futuro del país. Así es.

La necesidad de un cambio drástico en el sistema educativo español es una realidad irrefutable. En su reciente estancia en nuestro país, Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, declaraba que los alumnos españoles destacan a la hora de memorizar. Por el contrario, nos caracteriza la dificultad a la hora de resolver problemas, trabajar en equipo, ser creativos o aplicar lo aprendido a situaciones nuevas. Ahí fracasamos estrepitosamente, por más que se trate de las capacidades necesarias para afrontar la incertidumbre de un futuro en constante cambio. Vaya, que somos de matrícula de honor en teoría, aunque con un clamoroso suspenso en práctica. Quizás por ello sea tan habitual que, para compensar la incapacidad de más de uno para defenderse en la vida, acabemos por maquillar sus carencias con esa bondadosa coletilla de que «le cuesta, pero es muy inteligente». Y es que, en España, todos somos muy listos, aunque no siempre igual de capaces.

Las críticas de Schleicher se extienden a la excesiva intromisión de los políticos en el ámbito educativo, en perjuicio de sus verdaderos protagonistas: docentes, familias y, por supuesto, el propio alumnado. El padre del sistema de evaluación PISA, denuncia que el profesorado español acaba siendo un eslabón más de una cadena de producción, perdiendo autonomía en su trabajo y disponiendo de escasa capacidad de decisión. Todo viene regulado desde arriba, desde ese nivel «macro» que prioriza el cumplimiento de lo general sobre lo particular. Café para todos porque, al fin y a la postre, lo que interesa es impartir unos contenidos –demasiado extensos y con escasa profundización, según advierte la OCDE- y que éstos sean digeridos por los alumnos. Lo dicho: memorizar, por más que no se capacite para obtener un rendimiento práctico de lo aprendido.

La legislación educativa española es bastante prolífica. Este detalle también ha sido advertido por el responsable educativo de la OCDE, para quien ese esfuerzo legislativo no ha conllevado cambio alguno. Con seis leyes orgánicas de educación en apenas tres décadas –una cada cinco años-, ya me dirán qué marco de estabilidad puede ofrecerse. Esta es una de las principales críticas que se le plantea al sistema educativo español: la necesidad de que se despolitice si pretende prosperar. En los países que disfrutan de una educación con los más elevados estándares de calidad, como Japón, Finlandia o Canadá, el asunto queda al margen del debate político. Los resultados, como es evidente, son considerablemente más favorables.

La presencia de Andreas Schleicher en España ha coincidido con la de otro de los más destacados «popes» del mundo educativo, Ken Robinson. Curiosa confluencia en el tiempo de la que algo debiéramos aprovecharnos. Quien se hiciera famoso por defender que las escuelas mataban la creatividad, coincide en la necesidad de que los temas educativos queden fuera de la contienda política. En su opinión no se trata de mejorar la situación, sino de ir en otra dirección bien distinta. La incertidumbre del futuro obliga a definir un nuevo sistema educativo que capacite a los jóvenes para afrontar nuevos desafíos. La información se adquiere y actualiza fácilmente gracias a las nuevas tecnologías. Por ello, no es preciso malgastar el tiempo –siempre limitado- transmitiendo gran parte de esos conocimientos en el aula. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las habilidades individuales necesarias para poner en práctica los conocimientos, que sí precisan de un entrenamiento específico. Y ese es el punto crítico en el que se debe incidir.

Frente a conflictividad ideológica o lingüística que caracteriza al sistema educativo español, o a la recalcitrante y falaz reescritura de nuestra propia historia, se agradecería recuperar la formación en humanidades y, aunque no es lo mismo, en humanismo. Quizás así se consiguiera avanzar hacia una sociedad menos individualista y más empática. Y balancear, en igual medida, la memorización de contenidos con el ejercicio de la reflexión y de la resolución de problemas. En síntesis, apostar por una escuela que prepare para la vida real. Una escuela del siglo XXI y no simple heredera de los esquemas propios de tiempos de la Revolución Industrial, como suele recordar Ken Robinson.

Por cierto, que al riesgo de perder el tren del futuro se añade el de desvirtuar nuestra propia naturaleza humana. «No debemos desarrollar robots de segunda clase sino humanos de primera», dice Schleicher. Así debiera ser.