LA DIFERENCIA ESTÁ EN QUE TE PILLEN

arece evidente que la diferencia entre dos personas no siempre viene determinada por sus acciones, sino que muchas veces el azar marca a fuego sus existencias. Creo firmemente en el azar, no como fatalidad inmutable a modo de los dramaturgos de la Grecia clásica, sino como la puerta que a uno se les abre de par en par mientras se cierra a los otros.

Hay gente que tiene suerte, del mismo modo que otros son especialistas en salir siempre en la foto; recuerdo a un veterano periodista y amigo, otrora metido a político, que por mucho que hiciera el compañero gráfico para evitarlo siempre salía de rondón. Los gráficos tienen entre sus pesadillas a las personas que salen inopinadamente en sus fotos. Una vez el querido Ángel García me llamó a gritos desde el cuarto de revelado del periódico (¡qué cosa más antigua!, ¿verdad?): « Javier, Javier, ¿te puedes creer que el Perea ha salido también en esa foto?». ¿Era el azar, el destino, el fatum o la habilidad para hacerse presente?

Al igual que para salir en la foto hay que tener habilidad -y no moverse que decía Guerra- siempre hay un momento en que la suerte influye en tu futuro y te pone en el camino bueno o te lleva por una senda desastrosa. No creo que la Fortuna sea ciega porque hay personas a las que constantemente favorece. Díganme ustedes la diferencia entre Rato y Rajoy, vidas paralelas hasta el momento que el Hado Padrino posó su dedo purificador sobre un nombre y le llenó de bendiciones, mientras al rechazado -que sin duda tenía más méritos y quizá más talento- le llevó por atajos hasta la prisión. Bien es verdad que en el camino se bebió la vida a tragos, quizá por rencor al haber sido preterido. O, es posible que ya llevase en las venas su vena delicuescente de tal forma que el rechazo del bigotudo destapó sus más bajos instintos. «Pues si no soy presidente me voy a gastar la black en copas y bolsos de Loewe y que me quiten lo bailao», pensaría.

¿Me pueden decir qué diferencia hay entre las titulaciones de Cifuentes y Casado aparte de que el Supremo no se haya querido meter en el lío? Mientras una decidió tirar la toalla, el otro se puso el mundo por montera y esperó a que dejara de llover. Siempre escampa al final del arcoíris y si confías en tu suerte sabes que resistir es ganar. No es tan sencillo probar que has cometido algún acto culposo y mucho más que además de éticamente sea reprochable jurídicamente. Por eso hay delincuentes a los que conocemos todos y están tan ricamente en sus casas viviendo del delito y por las mismas razones Al Capone no fue a la cárcel por lucrarse con el alcohol de estraperlo, sino por defraudar a Hacienda, porque al fisco le suele dar igual de donde procede la pasta siempre que le des su porcentaje.

En realidad, todo depende de que te pillen o no con la pistola humeante. Díganme a mí si nunca han cometido una infracción de tráfico, o han circulado por encima del límite de velocidad. Suerte habrán tenido si a ustedes como señores/as particulares no les ha pillado la Benemérita porque, eso nunca falla, tendrían preparado el talonario de multas.

Los políticos son de otra pasta porque como principio mienten y como añadidura tienen vacunas que les inmunizan de un montón de enfermedades legales. ¿Qué político no ha embellecido su currículum, ocultado sus posesiones, pagado el chalet a través de una sociedad patrimonial, entregadas concesiones a sus amiguetes, contratado a su cuñado, robado los fondos de su Ayuntamiento y mandándolos a una cuenta particular en Suiza?? Verdad es que si no te pillan el problema no existe y que su recurso es de libro, el mismo del marido al que sorprenden en la cama desnudo con otra señora: «Cariño, esto no es lo que parece».

Negar siempre lo evidente y lo no tan evidente juega siempre a su favor, porque cuando todo está perdido a veces el aforamiento, o el tiempo o las circunstancias resuelven para su bien. Y si no, de perdidos al río, el no ya lo tienes. Lo bueno de ser político es que retuerces el sistema en tu propio beneficio y en el de tu casta y si todo falla puedes mencionar aquello de Fidel: «La Historia me absolverá».

Que, por cierto, le funcionó de fábula, porque en vez de un pelotón de fusilamiento por haber asaltado el cuartel de Moncada, se encontró con una amnistía al año y pico y el poder absoluto cinco años después. No hubo indulto, sin embargo, para los que tuvieron la fatalidad de encontrarse con una bala, suele ocurrir, mala estrella les guiaba? Ya les digo yo que Castro es modelo para los golpistas catalanes, de suerte que no me extrañaría que en su alegato al Supremo mencionaran la famosa frase. Ya puestos tampoco me asombraría que un gobierno futuro -de derechas o de izquierdas- les amnistiara: lo pasado pasado, pelillos a la mar, vamos a llevarnos bien y hablaremos catalán en la intimidad.

La Diosa Fortuna, bien dirigida, da mucho juego.