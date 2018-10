UMH, ¿elecciones para conectarla a la ciudad?

Próximamente se convocaran elecciones al Rectorado de la UMH. En cuanto al futuro cambio en la dirección de nuestra universidad pública, esperar que las instituciones más cercanas y dependientes de ella, la Generalitat y nuestra ayuntamiento, realicen un esfuerzo de conexión de esta con la ciudad y el municipio. Sus expectativas son muchas y de toda índole. Desde democratizar sus elecciones para que los estudiantes tengan mayor representatividad y para que las diferentes cátedras puedan elegir y desarrollar sus fines docentes y socioculturales en las mejores condiciones posibles, hasta evitar los nombramientos a dedo, como los de un Consejo Social, tan necesario en su labor en pro de hacer patente las necesidades de presente y de futuro del tejido económico del municipio.

Recordemos que las arcas públicas municipales, cedieron el mejor suelo urbano, financiándolo completamente y discriminada así nuestra ciudad, con respecto a otras. 43 millones de euros, que el nuevo gobierno autonómico se comprometió a compensar en inversiones al municipio que no se han visto por ninguna parte. Continúan los barracones y los centros educativos sin los acondicionamientos necesarios, así como otras inversiones prometidas.

La adquisición o cesión permanente como sede universitaria del edificio cultural de la Glorieta, propiedad de la Fundación de la CAM, sin que sirva para que nadie se lucre de ello, más que la propia sociedad y ciudadanía ilicitana, ha de ser una prioridad inmediata.

Tengamos en cuenta que la universidad pública ilicitana ha de asumir el reto de conseguir el nexo de la comunidad universitaria con la ciudad y el municipio y, hasta la fecha, son carencias pendientes. Recordemos también que, hasta la fecha, intelectuales ilicitanos de la talla Vicente Molina Fox, Francis Martínez Mojica y, principalmente, el difunto escritor Vicente Verdú o el ex alcalde Manuel Rodríguez, entre otros, autores de numerosas publicaciones de nivel local, nacional e internacional, no han sido reconocidos por la institución universitaria, con ningún tipo de distinción ni siquiera invitados a actos relacionados con sus profesiones, conferencias, participación en cursos etc. En cambio, han sido elegidos, otros de carácter político sin ningún currículum, cultural ni social como los mencionados.

Se hace necesario que los profesores en próximas convocatorias opten, a ser posible, por residir en la ciudad, así como que estos se involucren en estos objetivos, de forma que consigan desligar a la institución universitaria de los condicionantes políticos a que han sido sometidos durante este tiempo pasado.

La ordenación del territorio, el urbanismo, el cambio climático, la movilidad, el medio ambiente, el patrimonio cultural, los sectores económicos como la reindustrialización, el turismo, el comercio, y la agricultura son retos de futuro para nuestra ciudad, donde la institución universitaria cuenta con todos los recursos y medios necesarios para crear e impulsar los necesarios foros de reflexión y opinión.