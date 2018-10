Lo que queda por hacer

Un instituto de Elche se ha colocado como eje de la docencia en materia de calzado y lo ha hecho la misma semana que en estas páginas contábamos que el sector servicios generó en septiembre el triple de contratos que la industria. ¿Llegamos tarde? No, ni mucho menos. El zapato ha sido un motor indiscutible de la ciudad durante décadas, pero en los últimos tiempos, por mor de la crisis y de la globalización, fundamentalmente, ha dejado paso a otros trabajos, muchos ligados al ocio y al turismo, pero también a la temporalidad. Las nuevas generaciones no muestran apenas interés por un trabajo manufacturero, duro, difícil de aprender y, muchas veces, mal pagado. Ni ellos ni sus familias ven ahora que aquí esté su futuro. La cuestión no es sólo el ser la capital de la FP zapatera, que está muy bien, sino conseguir que esta profesión que ha ido ligada tanto al devenir de la ciudad vuelva a ser interesante para los jóvenes. Si no se consigue eso, ¿para qué queremos ser un centro de referencia?.