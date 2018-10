Unos gobernantes de vergüenza

Esta carta va dirigida a los políticos a quienes les entregamos nuestra confianza, pero su ineptitud y falta de respuesta a los usuarios de la sanidad pública nos provoca ansiedad, llantos y desesperación. Cuando el cáncer entra en casa sólo los que lo han pasado conocen el sufrimiento que a esa familia le espera. Sí, digo familia, porque, aunque la enfermedad es de una sola persona, sufren quienes le rodean. Nosotros, por desgracia, tenemos en casa dos personas con este mal. Y créanme, por mucho que sepas que hay que seguir adelante, es muy duro, pero todavía lo es más cuando compruebas que les da igual a estos políticos de medio pelo que tenemos en nuestra Comunidad las necesidades de estas personas.

Os quiero contar mi experiencia en nuestra sanidad, la cual sufre unos recortes muy severos en esta última época. Quiero que quede claro que las críticas no se dirigen en absoluto a los profesionales sanitarios que nos atienden en las consultas. Son para estos impresentables que gestionan los hospitales como si fueran negocios y nunca se detienen a pensar en las necesidades reales de los pacientes, que es lo que realmente importa.

Yo he trabajado toda mi vida asegurada. He pagado, como buena contribuyente, todos mis impuestos. De hecho, tengo más de 22 años cotizados. Mi marido, igual; ha cotizado y pagado a la Seguridad Social el doble, durante 44 años. Mi hija trabaja desde los 18 años y también ha pagado como todos nosotros.

El día del 34 cumpleaños de mi hija se le diagnosticó un cáncer de mama. Os podéis imaginar la rabia y desesperación que sacudió a nuestra familia. Difícilmente podíamos respirar. Es un dolor tan grande que parece que ningún consuelo lo puede aliviar. Gracias a Dios, hemos tenido la suerte de encontrar a grandísimos profesionales y excelentes personas en el Hospital General de Alicante, como el doctor Ponce y todo su equipo. Al principio, todo fue genial. Prescribieron las sesiones de quimio de manera muy rápida. Se hizo con diligencia cada una de las pruebas necesarias. Incluso una resonancia que necesitaban los especialistas de manera urgente se preparó y realizó al instante, a pesar de que eran las siete de la mañana.

Por último se requería una prueba, un estudio, que era definitivo para comprobar si el cáncer había remitido lo suficiente para acometer en condiciones la intervención en el pecho, un PET-TAC. Según el oncólogo, su realización era totalmente necesaria para la operación. Si no se realizaba esta prueba, el equipo médico no podría saber con exactitud, no ya la dimensión del operativo quirúrgico como tal, sino, incluso, si realmente se podría intervenir. En fin, esta prueba se solicitó al Hospital Universitario de Sant Joan de Alicante.

La respuesta fue decepcionante. Nos dejó fríos. Los responsables del Hospital de Sant Joan comunicaron que era imposible hacer el estudio en la fecha solicitada, pues las pruebas que esos días se realizaban estaban fechadas para julio y estamos hablando de finales de septiembre.

Habría que esperar de dos a tres meses. Les explicamos que el oncólogo había insistido en que era totalmente necesaria esta prueba para operar a mi hija y, por lo tanto, muy urgente. Nos volvieron a responder que era imposible. Que ellos no podían hacer nada. Que el retraso se debía a la falta de personal en el centro sanitario. Que la única salida posible que teníamos era quejarnos. Tal cual.

No deseo a nadie que pase lo que nosotros padecimos. Tienes a tu hija con un ataque de ansiedad tras sufrir las sesiones de quimio. Mi marido, destrozado y sin saber dónde acudir. Yo me veía impotente. Pero tenía claro que algo debía hacer para ayudar a mi hija, fuera lo que fuera. Insistimos, machacamos, no paramos durante tres días de presionar. A nosotros nos parecieron tres meses. Al final logramos que se practicara la prueba en el Hospital del Vinalopó de Elche. Nadie puede imaginar los días sin dormir que pasamos mi hija, mi marido y yo. Hemos sufrido mucho con esto y Dios sabe que nunca le podría desear a nadie esta enfermedad. Ninguna persona se merece pasar por tanto sufrimiento.

Pero me gustaría hacer una pregunta para la reflexión de todos lo que leáis estas líneas: ¿creéis vosotros que si esto le ocurre a algún familiar de la ministra María Luisa Carcedo y/o a la consellera de Sanidad de la Comunitat Valenciana, Ana Barceló, tendrían que pasar por el infierno que mi familia tuvo que soportar estos tres días?

No se puede cerrar plantas en los hospitales públicos para gastar luego más de 9 millones de euros en hospitales privados subcontratados por este gobierno para Dios sabe qué cosas hacer con ese dinero. Vemos peligrar nuestras pensiones. Vemos cómo la sanidad se deteriora. Lo de nuestros gobernantes es una vergüenza.