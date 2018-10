Pedro Sánchez y el 9 de octubre

Este 9 de octubre de 2018 era esperado con expectación en nuestra Comunidad. Se sabía que el nuevo Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iba a asistir al acto institucional en ValÈncia, en lo que sería la primera vez que algo así acontecía. El País Valenciano tiene muchas reivindicaciones que hacerle llegar, y qué mejor ocasión para ello.

Que la Comunidad Valenciana es la comunidad autónomoa peor financiada del Estado Español es algo que venimos sufriendo desde hace años. Recientemente el propio Gobierno central lo ha reconocido al declarar que, entre las comunidades autónomas de régimen común, las diferencias entre la mejor financiada, Cantabria, y la nuestra, es de 800 euros por habitante, lo que supone una millonaria pérdida de recursos anuales a las arcas valencianas. Es una situación injusta y que se prolonga demasiado en el tiempo.

La infrafinanciación valenciana dificulta practicar mejores políticas en nuestra Comunidad. Únase a ello la existencia de una deuda desorbitada, producto de los 20 años de gestión del PP, en donde se primó un modelo de obras faraónicas y, en muchos casos, ligadas a prácticas de corrupción, que hasta han llevado a uno de sus honorables presidentes a prisión y un sinfín de exconsellers y otros altos cargos, condenados o imputados.

El resultado deja un margen estrecho para funcionar. Y, si encima, no siempre las decisiones que toma el actual Consell son las más prioritarias o necesarias, muchos de los problemas tardan demasiado en empezar a resolverse.

Lamentablemente, el presidente Sánchez sólo ha tenido buenas palabras, pero pocos compromisos, ante las reivindicaciones que le han expuesto tanto Ximo Puig como Mónica Oltra. Fundamentalmente se centran en dos temas: el antes citado, de la financiación autonómica que, además, es una de sus promesas de cuando estaba en la oposición y era el PP el que gobernaba y, el otro, el tema de las infraestructuras. Estamos muy lejos de recibir el porcentaje que, en este capítulo, nos tocaría de acuerdo con lo que supone la población valenciana en el conjunto del Estado que es, aproximadamente, de un 10%.

Una lástima que Pedro Sánchez no se haya comprometido a resolver estos problemas. Alguna promesa y poco más. Ya sabemos que lo de los valencianos sigue siendo aquello de «ofrendar nuevas glorias a España?» y, sin embargo, recibir sólo promesas de España. Mal negocio éste y difícil de explicar cuando tanta expectación había.

Es cierto que desde la Mesa del Congreso, la alianza Popular-Ciudadanos, bloquea iniciativas del nuevo Ejecutivo y parece apostar por dificultar la gobernabilidad del Estado si no son ellos los que la hacen. Mucha banderita en las muñecas y poca aceptación de que no tienen la mayoría en el Congreso. Un patriotismo selectivo. El nuevo Presupuesto para 2019 debe recoger esas necesidades evidentes, que han estado olvidadas durante los últimos años, y apostar por atender intereses de la mayoría social del país. Y ahí la labor de Podemos, aunque parezca difícil para muchos, es muy necesaria para recordar al PSOE de dónde le ha venido el apoyo mayoritario para no sólo tirar al PP sino, especialmente, cambiar las políticas que se venían haciendo.

Y es que, cuando esto pasa, la población lo agradece. Según la reciente encuesta de Invest Group, que publica INFORMACION esta semana, los valencianos, en tres años, han mejorado 20 puntos la opinión negativa que tenían sobre la política valenciana y la preocupación por la corrupción ha caído otros 20 puntos. Y la previsión electoral a la que apunta también confirma este cambio: el PSOE subiría de forma notable, con 10 escaños más, hasta los 33, mientras el PP se queda en 22, bajando 9. Ni siquiera con la fuerte subida de Ciudadanos: +6 escaños hasta los 19, mantiene la derecha su presencia. Aunque también es cierto que Compromís se estanca y que Podemos pierde casi la mitad de su representación, pasando de 13 a 7 escaños.

Curiosamente, Ximo Puig que combatió a Pedro Sánchez, se beneficia ahora de su victoria. Cosas de la política. El pasado del PP valenciano lo lastra y favorece el subidón de Ciudadanos. Lo de Podemos aquí se veía venir: difuminados tres años, con problemas de liderazgo y sin haber querido formar parte del Consell. Peor imposible. Compromís parece tener excesiva Oltradependencia y eso no es bueno, ni siquiera lo es la Messidependencia en el F.C. Barcelona, por muy bueno que uno u otra puedan ser. Mejor la diversificación. Que, desde Madrid, se nos tenga más en cuenta a esta Comunidad también es muy necesario en nuestra ciudad. Las reivindicaciones ilicitanas están pendientes desde hace años. Si cobraran antigüedad, percibirían varios quinquenios algunas de ellas. Nos es urgente acabar con la discriminación valenciana ante el Estado central y también que nos lleguen las que nos corresponden desde València. Si el País Valenciano es una comunidad autónoma importante del Estado, hay que recordar que Elx es el tercer municipio de esa Comunidad. Algo que se olvida a veces.