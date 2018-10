Cuatro de los cinco partidos que forman el hemiciclo de Las Cortes Valencianas han logrado un texto consensuado en materia de gestión del agua en la Comunidad Valenciana. PSOE, Ciudadanos, Compromís y Podemos rubrican un documento que vuelca todos sus esfuerzos en lo que nos une, y no basa toda la rabia en lo que nos separa. Esto, como punto de partida ya de por sí es un buen paso para llegar a una meta común, es un buen arranque para disponer de una hoja de ruta compartida para contar con una política clara en materia de agua. Pero no fue así del todo, porque tuvimos que cerrar un acuerdo del agua sin ti. Sin el PP, que se nos diluyó por el camino mientras Rajoy se disolvía en una moción de censura.

Sí, no estamos todos, y alguno –como yo– lo lamentan amargamente. Cinco de cinco habría permitido a la Comunidad Valenciana una voz potente en materia de agua para poder defender nuestro derecho a disponer de agua, a ser parte de un país que comparte y parte, de una España que une y suma. Una voz única haría a los valencianos, y en esta materia a los alicantinos que tanto nos jugamos, más fuertes, más creíbles, más imprescindibles para poder construir y cimentar un gran acuerdo estatal en materia de agua. Lejos de la disputa y próximos al acuerdo.

Pero no ha podido ser, y sí -como yo– algunos echan de menos al PP. Pero una vez más este partido prefirió la guerra antes que la defensa de nuestra tierra; en ellos primó el espectáculo electoral, la tensión política, el choque territorial; a ellos les ganó el hambre de venganza en vez de la sed de justicia en materia hídrica. Prefirió estar o no ser en materia de agua.

Lo lamento, lamento un acuerdo del agua sin ti, pero no por vuestra ausencia, sino por la invalidez que nos genera como sociedad. Eso fue lo que debió primar, y no el sustento de un cargo, de una postura partidista, de un sostener una guerra inútil, estéril y que genera tanta y tanta angustia a tanta gente en nuestra tierra. También a hombres y mujeres que no votarán PSOE nunca, es posible, pero a los que siempre defenderemos sin falsos testimonios.

Un documento como el firmado en Las Cortes, y que será refrendado en Pleno, tiene la fuerza de comenzar entre sus primeras propuestas con la necesidad de un gran acuerdo estatal en materia de agua. Tiene la solidez de entender que todas las herramientas son necesarias, como nuestros trasvases Júcar-Vinalopó y Tajo-Segura; pero también la utilización en el territorio de las aguas depuradas, las desaladas, o aquellas que pudiéramos recuperar en cada una de los extremos episodios de fuertes lluvias que, como consecuencia del cambio climático, se producirán más a menudo.

Tiene la potencia de entender que el agua no sólo es un bien material, un recurso económico, sino un valor esencial que permite sostener el medio ambiente, muchos ecosistemas y, por ende, nuestra propia supervivencia. El agua, fuera de ser un elemento mercantilizado sin más, recupera en el dictamen de Les Corts el valor de ser un bien básico esencial, y se establece como propuesta 100 litros de agua por persona y día como bien inalienable e inviolable. Entendemos que es necesario establecer una armonización de las tarifas del agua, que es fundamental establecer estrategias de control de los usos en todos los territorios, en el nuestro primero; pero también en Cuenca, Albacete y Murcia; generar reservas en nuestros acuíferos; potenciar una mayor transparencia y control social y público en la gestión del agua; y defender a capa y espada a nuestros agricultores, elemento vital para preservar nuestro territorio y saciar nuestra hambre con su esfuerzo.

Sí, el agua como bien esencial debe ser un elemento sometido al principio de solidaridad, y por ello –y gracias a ejercicios de renuncia responsable de otros grupos políticos que todos debemos valorar– se incluye en sus propuestas la generación de bancos públicos de agua y mecanismos de transmisión de derechos de usos para que llevar este elemento donde haga falta en situaciones de extrema necesidad. Es un documento trasversal que supera a todos los partidos, a todos los diputados que hemos participado en él. Es un gran acuerdo.

Son muchas las propuestas de este documento, fruto de escuchar a muchas personas expertas. Pero sobre todo son muchas las tareas que quedan pendientes por ejecutar y que podrían generar más recursos, sostenibles y viables. Entre las muchas tareas que quedan me pongo una, debemos ponernos una entre todos: que éste sea el último acuerdo del agua en el que falta alguien, que sea el último acuerdo del agua sin ti.