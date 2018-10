Las razones humanas que no entienden

Los políticos, lo crean ustedes o no, somos seres humanos. Amamos, sufrimos, reímos y lloramos como cualquiera de ustedes. No somos ajenos a las circunstancias de la existencia, aunque lo que diferencia a los buenos de los malos es la empatía con los demás a la hora de tomar decisiones que pueden cambiar la vida de muchas personas. Siempre hay que tener en cuenta a los demás a la hora de tomar responsabilidad para gestionar los asuntos públicos. Y una de las más delicadas es sufrir un cáncer.

Todos lo hemos pasado, bien en carne propia, con familiares próximos o amigos. No hace falta que nadie nos cuente lo mal que se pasa porque lo sabemos. En la sanidad no caben colores políticos, tan solo la sensibilidad con los pacientes y sus familias justo cuando más necesitan de cuidados y atención. Por eso mismo no podemos mirar para otro lado mientras se producen injusticias como la que ocurre ahora mismo en el departamento de Oncología de Sant Joan. Sería faltar a nuestro compromiso con la sociedad para vigilar y denunciar los abusos de un Consell cada vez menos preocupado por la gente y sí por otros intereses más etéreos. No seríamos honrados con nosotros mismos ni decentes para nuestros vecinos, amigos y familiares.

Fue este mismo periódico quien nos puso en alerta cuando nos enteramos que el servicio de Oncología de Sant Joan se quedaba "bajo mínimos" con el traslado de cuatro facultativos del servicio al Hospital de La Vila Joiosa. A partir de entonces, comenzamos a denunciar una situación a todas luces vejatoria para los pacientes, provocada por una decisión unilateral del Consell tomada sin contar ni con los profesionales ni, muchos menos, con quienes deben tratarse. Y seguiremos así hasta que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, haga rectificar a su consellera de Sanidad, Ana Barceló, y vuelvan a Sant Joan los cuatro especialistas que han desplazado a La Vila. Es nuestro deber.

Es triste que el PSOE no se tome este tema en serio, que lo rebajen a un debate político de baja intensidad y le echen la culpa a una campaña de "bajeza" del Partido Popular. No entendemos por qué no ha sido la consellera de Sanidad la que ha dado la cara ni, mucho menos, que el presidente no haya obligado a restituir a los profesionales a su sitio.

El sentido común es tozudo y no permite cambalaches de números, politiqueos o mentiras, directamente. Si antes había nueve oncólogos en Sant Joan y se van cuatro a La Vila Joiosa, ahora solo quedan cinco. Cinco es menos que nueve, una sentencia que hasta un niño de Primaria podría afirmar. ¿Cómo pueden decir entonces los socialistas que la atención a los pacientes oncológicos no se va a resentir? ¿Por qué quitan de un sitio para montar un servicio en otro? ¿No tendría más sentido contratar cuatro, cinco, seis, los que se necesiten, en La Vila Joiosa y ampliar plantilla para dar el mismo servicio en Sant Joan y otro mucho mejor en la Marina Baixa?

Olvídense de los ratios, números y tópicos ofensivos hacia el Partido Popular. Cuando las cosas sencillas se quieren complicar es porque a alguien le interesa engañar y hacerlas más difíciles.

El Consell no se puede esconder en que no tiene dinero cuando acaba de abrir una televisión pública con un coste de 55 millones de euros anuales, que la directora ya quiere ampliar a 70 millones para el próximo año. Lo que sí es ofensivo es que para justificar este gasto diga que una televisión en valenciano es "un servicio público tan básico como la Educación y la Sanidad". Es tan demagógico como preguntar cuántos oncólogos se podrían contratar con 70 millones de euros al año.

En esta absurda espiral en la que se han metido los socialistas hasta aseguran que la relación médico-paciente no es importante y que, en todo caso, quienes quieran seguir con su médico pueden desplazarse desde Sant Joan a La Vila Joiosa para seguir su tratamiento. ¿En serio? Es muy triste tener que leer según qué cosas.

Quien no entienda que los pacientes son lo primero es que no comprende nada. Los políticos estamos aquí para solucionar problemas, no buscarlos ni decirles a quien necesita ayuda que están equivocados. La confianza en los facultativos, la certidumbre y la comodidad del enfermo es esencial para superar cualquier patología, no digo nada para un cáncer, que es uno de los peores desafíos que puede afrontar una persona. Romper estos lazos es agravar el problema.

En veinte años de gobiernos del Partido Popular nunca se ha dejado de prestar una sanidad de calidad a todos los que la han necesitado. En los buenos momentos y en los peores. Espolear el fantasma de la privatización de la sanidad, aparte de ridículo, es tomar por tontos a los ciudadanos. Lo que de verdad puede derivar pacientes a la sanidad privada es la desconfianza en la pública; no saber si vas a tener el mismo médico durante todo el tratamiento; si tendrás que cambiar de hospital a mitad; si no te van a atender a tiempo porque no hay médicos suficientes. Es justo una mala gestión de la sanidad pública como la practican los socialistas la que puede hacer que la gente se empeñe en irse a centros privados porque no se fían de los medios de la pública.

No son razones políticas, sino humanas. Porque lo primero que tienen que mirar los gestores es a las personas, no a los números. Quien no lo haga, carece de la sensibilidad suficiente para tomar decisiones que nos afectan a todos y no debería ocupar ese puesto. El Partido Popular no va a permitirlo y seguiremos peleando en las instituciones, recogiendo firmas o haciendo lo que legalmente podamos para que vuelvan esos oncólogos a Sant Joan y se contraten más para La Vila Joiosa. Algo tan fácil de entender como, parece, difícil de ejecutar para este Consell.

No cejaremos en nuestro empeño. No solo por los pacientes de ahora, sino por los que vendrán; por todos nosotros. Eso es ser humano.