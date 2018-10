L´Oportunitat valenciana

El 9 d´Octubre és la convivència d´arrels i futur. Un dia que assenyala la fundació d´un poble històric, divers i plural que els últims anys ha demostrat la capacitat d´unir-se sense caure en el tòpic regionalisme ni a la uniformitat.

Des d´eixa ciutadania compartida si fem un balanç rigorós de la tasca feta podem concloure malgrat el que queda per fer, la Comunitat Valenciana està hui millor.

Ha canviat el paradigma valencià.

De la corrupció, a la solidaritat. De la paràlisi al desenvolupament. De la exclusió a la igualtat. Eixe és el renaixement valencià que ha començat.

El mèrit d´estos fets no correspon al Consell, és el producte de l´ambició compartida. El paper de la Generalitat ha estat establir un marc de confiança. Un marc d´estabilitat, d´honradesa i diàleg fonamental per propiciar l´esperança. És el moment valencià. Ara més que una fotografia fixa, és una oportunitat.

Ningú mai ens ha regalat res, ha estat l´esforç immens per superar les dificultats allò que ho ha fet possible. Ha estat la rebel·lia del poble valencià front les injustícies, la resiliència per donar la volta als pitjors indicadors malgrat la invisibilitat discriminatòria.

I per fer del moment valencià la oportunitat valenciana propose un nou contracte social amb tres idees: un desenvolupament sostenible per aconseguir una economia de salaris dignes, la igualtat de drets i d´oportunitats i la defensa dels valors democràtics front a la regressió incitada pels populismes conservadors.

Es tracta de la determinació per contestar anticipadament els reptes quan estem aconseguint canviar el present.

El problema valencià que ens situa a la cua en finançament i inversions és un problema d´Espanya. Un desequilibri que hem de superar. Des de la lleialtat reivindicativa i amb tota la forçà dels arguments que ens dona demanar allò que és just.

Hem recuperat la nostra veu. Per primera vegada en molts anys, som interlocutors fiables, ens mereixem seure a la taula de negociació. Ara, afortunadament, no hem canviat un mil·límetre el nostre plantejament, però ha canviat el Govern d´Espanya per dialogar i acordar.

Els valencians fem propostes que són escoltades, discutides i tingudes en compte. Arribem a acords sense renúncies. Aconseguim avanços, per apropar-nos a una fita de la que estem cada dia més prop.

Estem fent els deures tant en allò que depèn de nosaltres com exigint allò que ens correspon. Aprofitant el moment valencià, per construir un nou contracte social valencià.

Tinc una confiança enorme en la capacitat del poble valencià, en les seues institucions d´autogovern, en la nostra voluntat d´unir-nos, de fer-nos respectar.

Este any quan commemorem 600 anys dels principis de la Generalitat, les valencianes i els valencians ens hem guanyat dir el futur que depèn

de nosaltres.

Sabem on anem i on no volem tornar. Aprofitem l´oportunitat valenciana.