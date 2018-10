Flamante legitimidad promonumento a Jorge Juan

Como pensamos que la legitimidad, como cualquier otra potestad, no se tiene «porque sí», sino que se adquiere con esfuerzo y a resultas del conocimiento de los demás, expondremos, como «padre intelectual» de la Construcción del Monumento a Jorge Juan en Elche, algunos dimes y diretes sobre mi dedicación al mundo, especialmente ilicitano inducido y matemático, de Jorge Juan.



1. Manuel Torregrosa. Vicepresidente nacional de la Asamblea Amistosa Literaria, quien afirmó: « Si Jorge Juan ha pasado a la historia ha sido, como dice Diego, por su categoría científica, sobre todo matemática. Lo demás que hizo, que es como lo contamos nosotros, a su lado, son simples anécdotas».



2. Pau Herrero. Cronista de Novelda, quien dijo: « Que igual que mi primer libro Biografía y Matemática de Jorge Juan fue mi aperitivo jorgejuanista, Trascendencia Científica de Jorge Juan Santacilia fue al respecto mi comida».



3. Augusto Beltrá. Dueño de la librería La Farándula de Novelda, como editor de mis dos primeros libros sobre Jorge Juan, desveló que « Cuando escribiera mi tercer libro sobre Jorge Juan, en lugar de estar yo en la fotografía que aparece en los dos primeros al pie del Monumento a Jorge Juan de Novelda, estaría en la cima del monolito conversando con él".



4. Javier Muñoz-Pellín. Sacerdote y profesor de la Universidad de Valencia que, como noveldense, se atrevió a escribir: « He echado de menos en el comité organizador en Novelda, del III Centenario de Jorge Juan, la presencia de D. Diego García Castaño que, a mi juicio se le puede calificar de ilicitano-noveldense. Es catedrático de Matemáticas. Ha creado una muy visitada página web "Jorgejuanistas de pro". Lleva escritos tres excelentes libros sobre la obra matemática de Jorge Juan. Contando con la humildad del comité, pienso no equivocarme al decir que Diego García Castaño sabe más sobre la ciencia de Jorge Juan que el resto del comité en su conjunto».



5. Vicente Díez. Famoso comentarista, quien afirmó: « Asistí en su día, en Novelda, a las conferencias de este profesor ilicitano y me parecieron de mucho interés. Pero, ¿qué se le va a hacer?. No todos sienten lo mismo por esta persona ilustre de la historia, no sólo noveldense, ilicitana o alicantina, sino española e incluso mundial. No obstante, mi enhorabuena al profesor García Castaño por su ilusionante dedicación y esfuerzo».



6. José Luis Gómez Urdáñez. Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de La Rioja, quien escribió: «... También conocemos con detalle el problema matemático y la solución, en lo que ha reparado con bastante intención didáctica el profesor Diego García Castaño, aclarando de una vez a los profanos lo que era tan difícil de seguir en los textos de Jorge Juan, nada menos que la comprobación de que el gran Newton llevaba razón cuando de sus teorías se concluía que la tierra era una esfera, sí, pero achatada por los polos?».



7. Germán Torregrosa. Catedrático de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Alicante, quien dijo: « Con motivo de la celebración en España del VIII Congreso Internacional de Educación Matemática, en la ciudad de Sevilla, el año 1996, tuve la ocasión de asistir a una exposición de libros antiguos de matemática, entre los cuales había algunos volúmenes de Jorge Juan, que fueron la causa de que desde aquel momento tuviera la imperiosa curiosidad por saber lo que realmente había aportado a la ciencia mi insigne paisano. Después de leer la obra Trascendencia Científica de Jorge Juan Santacilla, del profesor Diego García Castaño, puedo dar por satisfecha aquella curiosidad y he de decir que la figura de Jorge Juan se ha engrandecido considerablemente en mi interior tanto por sus cualidades demostradas en la gestión de asuntos de Estado como, sobre todo, como científico».



8. Filferro Blogsot, quien escribió: « Reivindicant a Jorge Juan en Elche, el catedràtic de matemàtiques Diego Garcìa Castaño és un dels jorgejuanistes més reputats de la veïna ciutat d'Elx, i ho es tant per les aportacions matemàtiques del científic novelder com per la part il.licitana de la familia de sa mare; la familia Santacilia i Soler de Cornellà . El diumenge passat publicaba un article en Noveldadigital.es on reivindicaba que la ciutat d'Elx deuria honrar a la figura de El Sabio Español i recriminiva a l'Ajuntament la seua poca iniciativa en este asunt. Ens afegim a la seua reivindicació i divulguem per açí el seu article, al temps que en recuperem dos més relacionats amb este tema; un de l'any 2012 on reclamava un monumente de Jorge Juan en la ciutat de les palmes i un altre de la casa-apalu de Jorge Juan en Elche (sègle XVII), declarat Bé d'interés Cultural des del 1968, juntament amb la Basílica de Santa María, el Palau d'Altamira i la Calahorra».