Derechos de ayer

«Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos



humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la



humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del



hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del



temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de



creencias...»<br /> <br /> <strong>Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948</strong> <br /> <br /> <br /> <strong></strong> <br /> <br />Desaparecen las palabras, desaparecen sus contenidos. Preguntan los jóvenes hoy sobre el sentido de «los derechos humanos», ignoran algunos que existe una Carta de aplicación universal, sí, en Libia, en Islandia, en Corea del norte o del sur? para las mujeres y para los varones, para los pobres y para los ricos, para todas las edades, en la salud y en la enfermedad. Lo dice una Carta, Declaración Universal aprobada en la Asamblea General de la Naciones Unidas hace ya setenta años, con la que se comprometieron todos los Estados miembros de aquella Asamblea. <br /> <br /> <br />La Carta ha inspirado las Constituciones de las democracias nuevas o renovadas para construir el orden aparecido tras el fin de la II Guerra Mundial en el siglo XX. La Constitución española, aún joven, 40 años, casi por estrenar, recoge literalmente gran parte de los mandatos, que no consejos, del documento universal. Universal como si estuviera vislumbrando la llegada del hombre a la Luna y la emigración universal a otros planetas. <br /> <br /> <br />El enunciado de aquellos derechos produjo otros muchos enunciados pormenorizados para necesidades invisibles en aquel momento: la mujer, la infancia, los discapacitados, la alimentación saludable, el ambiente y el clima, los animales? Hay avances imprevisibles entonces, conquistas que no deben revertir. <br /> <br /> <br />Hoy es tiempo de obligaciones más que tiempo de derechos. El orden ha cambiado. Los derechos económicos y sociales, esos que muchos teóricos piensan que no son de obligado cumplimiento, han quedado gravemente afectados. Una parte importante de la sociedad lo sufre, aún más en los países del mundo que buscan ansiosamente alcanzar el desarrollo y el bienestar de los países desarrollados. Son mujeres y hombres que trabajan o buscan hacerlo o saben que ya no podrán trabajar aunque lo busquen; quienes ya no pueden construir su refugio para la vida ni pueden comprar las viviendas de dudosa calidad que continúan ofreciendo en el mercado libre de la vivienda libre los emprendedores que se apropian del suelo, del tiempo de la vida, del espacio; los que disfrutan su descanso, su tiempo libre, sus vacaciones pagadas o sin pagar después de muchos años de contratos temporales falseados en su duración, quienes han trabajado sin contrato alguno en la empresa privada y en la administración pública. <br /> <br /> <br />Son quienes transitan por las calles, en los circuitos de los contenedores, a la puerta de los supermercados, de manera ya organizada, en equipo. Continúan recogiendo los desechos que caen «de la mesa de los ricos» para consumirlos o comerciar con ellos en la cadena infinita de mercados globales y locales; son los que buscan aprendizajes presenciales y públicos, gratuitos por estar financiados entre todos los contribuyentes, la instrucción técnica y profesional... generalizada de la que habla también la Carta y que hoy, avanzado ya el siglo XXI, vuelve a conseguirse «si la suerte te acompaña» por sorteo, para repartir la escasez de puestos escolares no obligatorios en la formación profesional. Tantas y tantos a los que se les ha hurtado el derecho a saber, el derecho a la autonomía que el conocimiento produce, mucho más que el dinero, el derecho a conocer su cuerpo, a gobernar su salud, a entender el lugar principal que la existencia les confiere. Por encima de triunfos y beneficios dinerarios. <br /> <br /> <br />Son sobre todo las mujeres y los varones que pierden la integridad física, la dignidad, la vida porque los valores que animan la Declaración Universal de los Derechos Humanos han sido eliminados, han desaparecido por el sumidero de las tecnologías que imponen como nuevos valores universales el individualismo, el sálvese quien pueda, el glamour artificial, el enriquecimiento rápido, el dinero fácil. Asesinadas y asesinados por manos humanas, por máquinas sin piedad, por desprecio hacia el respeto que exige la vida, la vida humana, la vida femenina. Interceptadas, interceptados en su camino hacia la consecución de «la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios, el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez». <br /> <br /> <br />Esos nuevos instrumentos inventados y popularizados en la era de la revolución tecnológica que pueden facilitar conocimiento, comunicación, libertad sólo lo alcanzarán si pierden el carácter milagroso que se les atribuye y se instalan en la vida «sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento». <br /> <br /> <br />La Sede Universitaria Ciudad de Alicante celebra el setenta cumpleaños de la Declaración universal de los Derechos Humanos con las actividades que organiza bajo el nombre «El declive de los derechos humanos». Empieza con estas publicaciones semanales y continuará hasta el 14 de diciembre con la programación de cine, debates, exposiciones, actividades escolares que se hará pública en los próximos días. Cuenta con la colaboración de este periódico, de la Universidad de Alicante, de la Fundación CAM, de la Delegación de Educación. Esperemos que cuente también con la atención del vecindario alicantino en progreso hacia la ciudadanía de pleno derecho.