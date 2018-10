La tinta verde

Ustedes no lo ven, claro, pero las notas que he tomado para este artículo están escritas con tinta verde (para los amantes de los detalles que son mis hermanos espirituales, tinta Montblanc «Irish Green»). Se preguntarán por qué, aparte de los gustos estéticos, suelo utilizar el verde y es muy sencillo: es el color que utilizaba el primer director del servicio secreto británico, Sir George Cummings Mansfield y que desde entonces, como tradición, utilizan todos los directores del MI6 para firmar sus escritos. De paso su alias es la letra mayúscula del segundo apellido con la que firmaba el primer «C». ¡Ay, las liturgias!, me pierden?



Aparte de mis gustos por los ritos y costumbres y mi apasionamiento por el James Bond de Ian Fleming, quizá no tanto por algunas de las películas, en última instancia no son tan diferentes los periodistas de los espías. Ambos gremios tienen como material de trabajo la información; ambas profesiones buscan, compran -hay muchas formas de comprar- analizan, venden -ítem lo mismo- y hacen públicos datos que son siempre parte de una historia pero no la verdad total. Como periodista siempre he tenido envidia insana de los espías cuando alguna pesquisa me llevaba a un callejón sin salida. Ellos tienen, a diferencia de algunos de nosotros, una moral profesional tremendamente laxa que les permite actuaciones que a nosotros nos impide.



No es el código deontológico, es el respeto a la profesión y a los lectores, porque no todo vale. A ustedes, quizá, les resultará difícil diferenciar entre periodistas éticos y los que no lo son, pero yo podría escribir una columna entera de negritas con supuestos compañeros de profesión, algunos maravillosamente situados. Son muchos y algunos han llegado muy lejos en poder y en riqueza.



Hoy me apetece hacer una enmienda a la totalidad del «todo vale» y, sin embargo, me corroe la envidia ante los espías y no precisamente por su «Licencia para Matar» o su facilidad para irse al catre con rubias peligrosas. Claro que luego te encuentras con un modelo de espía que tiene poco que ver con la elegancia de Bond, James Bond, como es el tipejo Villarejo y se te caen los palos del sombraje. Y evidentemente de utilizar la información para salvar al Mundo a usarla en tu propio beneficio existe una franja muy pequeña que va de la filantropía al chantaje. Seas espía o periodista hay siempre un momento de tentación y si sucumbes a ella entras en el lado oscuro, que no lo conozco pero tiene pinta de ser bastante atractivo y desde luego enormemente rentable.



No me extraña que a la actual ministra y entonces fiscala le encandilaran los turbios manejos que le relataba ese encantador de serpientes que era el antiguo policía. El mal absoluto, las extorsiones y la canalla tienen algo de fascinador para los seres corrientes, que lo ven como una novela negra que existe en mundos paralelos y completamente alejados de la vida ordinaria. Es fácil que se obnubilara ante la información que le descubría Villarejo; por la falta de escrúpulos y la deslealtad de la que hacía gala, por la utilización de las mujeres de vida alegre como herramienta para abrir el candado de la boca de hombres poderosos, algo tan antiguo como el Mundo.



Nos soliviantamos farisaicamente porque Villarejo vaya soltando grabaciones en su beneficio o simplemente para hundir los pilares del Estado, del rey emérito para abajo, pero nada decimos de los que quedan a caer de un burro en las propias grabaciones. No nos molestan las conductas inmorales pero no queremos que nos las cuenten porque estamos tremendamente confortables sin saber cómo funcionan en la intimidad nuestros coetáneos. Cualquiera que tenga información delicada es carne de cañón en cuanto le graban sin saberlo, otra cosa es que haya gente que tenga la capacidad de cerrar la boca para que no le entren moscas, pero eso es tan escaso de ver como los unicornios.



Villarejo será despreciable, pero tanto como Bond cuando espía o «C» cuando le manda, cosa diferente son nuestros cánones de belleza y francamente entre Sean Connery y el excomisario hay la distancia entre un botijo y un cisne. Es la condición humana y me reafirma en aquello de que «uno vale por sus silencios y no por sus palabras», aunque personalmente no calle ni bajo el agua.



P.S. No soy muy de lagrimitas, pero esta semana he derramado un par por la muerte de Aznavour: ¡Todos en pie! Aprendí francés con su «Mamma», el gusto del viaje romántico con «Que c'est triste Venice» y me emociono con ese viejo travestí de «Comme ils disent», pero sin duda uno de mis lemas es uno de sus estribillos, aunque en español suena peor: «Hace falta beber hasta la embriaguez? su juventud». O más bien, con la voz profunda del armenio: «Il faut boire jusqu'a l'ivresse. Sa jeunesse». Que la tierra te sea leve, Maestro.