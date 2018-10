Hordas anarquistas

Usted puede haber oído hablar del anarquismo como escuchó hablar de los Reyes Godos en el bachiller antiguo. Convendría saber qué significa ese concepto en el devenir catalán. Una buena dosis de historia reciente, y no tan reciente, nos hará descubrir por qué estamos en esta dinámica violenta callejera. No es nada nuevo. El anarquismo como forma política tomó vuelo, y extendió sus tentáculos, desde tierras catalanas.



El anarquismo, simplificando que no se merecen más espacio, es un sistema político contra el sistema político. Un ideal político para acabar con la política democrática, puesto que repudian todo sistema de organización de las personas, porque entienden que esclaviza a nuestras conciencias. Por eso, el Estado, es el enemigo a batir. Cualquier fórmula, por supuesto violenta también, que haga tambalear al Estado tendrá justificación al amparo del credo anarquista.



Desde el Siglo XIX, Cataluña ha tenido, con diferencia, la mayor de las tiradas periodísticas sobre el anarquismo. Por citar algunas. En Barcelona: Acracia, Ciencia Social, La Anarquía, La Justicia Humana, El Porvenir Social, La Tramontana, El Pan del Pobre. En Sabadell: El Eco de Ravachol, Los Desheredados. En Gracia: El Porvenir Anárquico, La Nueva Idea. También La Unión Obrera, Germinal en Tarrasa o El Proletario en Sant Feliu de Guixols.



Un sindicato con bastante fuerza como la CNT se aupó en numerosos foros y empresas como adalid del anarquismo. Y en Cataluña tuvo un gran predicamento.



Lo acontecido estos días en Cataluña, para «conmemorar» la cuchipanda del 1 de octubre no es sino el fiel reflejo de aquellos polvos. De los polvos anarquistas que anteponen la tribu a la decencia democrática. Cuando «unos», los violentos, toman las calles para imponer su concepción de la sociedad a «otros», el anarquismo nada a sus anchas.



Nada hay más ácrata, más anarquista, que la lucha contra la policía. ¡Qué valientes son esos muchachos y muchachas enchufados con sus pasamontañas insultando y violentado a nuestra policía! Nada nuevo bajo el manto anarquista. Unas hordas anarquistas dispuestas a rodear el Parlamento, allá donde reside la voluntad del pueblo, que estos se pasan por el forro de la entrepierna, para poner en jaque mate al Estado.



Mal hará este Gobierno, o el que sea, aceptando el chantaje de la violencia callejera. Aquel que permite esa violencia contra las personas, nuestra policía, o nuestros bienes públicos, se verá perseguido por esos niñatos que hoy arrojan vallas contra el sistema. Si además escuchas al President Torra animando a que los hooligans se rebelen contra el Estado, tienes el cóctel perfecto para una kale borroka cualquiera. Nunca fueron tan necesarios los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para los que repudiamos la violencia. Perseguir a nuestros servidores públicos, como son nuestra policía, es como perseguir a los sindicalistas. Claro que en el mantra anarquista los policías no tienen la misma legitimidad que los sindicalistas. Y en esa estamos.



Cuando la calle es tomada por unos indocumentados que nos prometen «su República» al margen de la ley, los ciudadanos nos tenemos que proteger. Porque si no somos capaces de organizarnos para defender el derecho a ir a trabajar sin que nadie nos corte la calle, o defender a nuestros representantes políticos de insultos y amenazas, un día será usted el perseguido.



Cuando gritaban estas turbas alocadas «ni olvido, ni perdón», me vino apresurado el grito de los judíos ante la hecatombe que aconteció, por un Hitler democráticamente elegido. Ya sé que a los nacionalistas catalanes no les gusta esta referencia por cruel. Pero a mí lo que me parece verdaderamente cruel es que el espacio público esté abocado a la violencia de unos sinvergüenzas.



Porque no hay violencia que pueda ser ejercida en nuestra frágil democracia. Si no somos más los que nos defendemos contra el totalitarismo de los que piensan que las leyes son puro artificio, los genes antidemocráticos camparán a sus anchas. Y entonces el anarquismo dará entrada al totalitarismo. Que son primos hermanos. Y la historia está llena de complejas situaciones en las que el silencio ante la violencia provocó la verdadera ausencia de libertad. Esa libertad a la que tanto miedo le tienen los nacionalistas. Porque quieren «su libertad», no la de la totalidad del pueblo.