Bailando el twist

«Todo número que divida a otro divide a sus múltiplos».



Cuarto teorema de la división de Pascal.

Mireia Mollà canta y baila el twist, pizpireta y desenvuelta, cual chica ye-yé milenial, en la parte trasera de un utilitario -espacio a todas luces insuficiente para tan gráciles movimientos-, se hace un «selfivideo» y, ajena al qué dirán, lo sube de inmediato a las redes de rigor. El edil popular Sergio Rodríguez, atento a todo lo que se menea por el cibermundo, captó de inmediato el momento OT de la compromisaria y la llamó al orden y a ley, advirtiendo a su contraparte municipal de que por mucho desenfado y salero que despliegue en sus interpretaciones sobre ruedas, en el asiento trasero de un coche en circulación hay que llevar siempre puesto el cinturón de seguridad. Y alertó de tan flagrante infracción en su tuit a la Policía Local, pero el cuerpo municipal se encontraba en plena celebración del día del patrón y no se dio por enterado. Bueno, un guardia que estaba de ídem sí vio el vídeo, pero después del follón que montó la susodicha con los agentes en la fiesta de Nochevieja, hizo como que atendía una llamada de emergencia. SrgDarling, que así firma en Twitter el líder de los cachorros populares y último refuerzo del grupo municipal, le propone a la responsable de Turismo que, como se ha librado de la multa (por el momento, porque la DGT está estudiando con detenimiento el vídeo twistero junto a los de conductores kamikazes, beodos que conducen sin carné y malnacidos que atropellan viejecitas en los pasos de cebra), que done al Parque Infantil de Tráfico los 200 euros que le hubiese tocado pagar si la llegan a coger sin el cinturón. Para que aprenda (a ponerse el cinturón y a cantar).



Pero Mollà, lejos de sacar una moraleja de este asunto, está la mar de contenta, porque de lo que se trataba era de hacer de nuevo viral un vídeo para promocionar la ciudad, que es su misión. Ya lo logró con lo de « Valeria, ven a Elche», después con Indiana Ant, la hormiga arqueóloga que correteaba juguetona sobre la Dama en el MAN, y ahora con la alegría, la vitalidad y el desparpajo de un twist, protagonizado y filmado por ella misma -para ahorrar, más que nada- y como muestra palpable y bailable de lo bien que se vive en esta tierra. Tiene preparadas nuevas versiones con todo el repertorio del Dúo Dinámico, porque pese a su juventud, ella es de bailar el twist sesentero. Atento, SrgDarling.



El otoño político parece haber traído consigo una fiebre por el baile, y si es agarrado, mejor. Ahí están si no el alcalde, Carlos González, y su antecesor y actual jefe político Alejandro Soler, que se marcaron no solo un twist sino incluso una polca, jaleados por la militancia socialista allí presente, tras pactar que el primero siga como número uno de la próxima candidatura municipal socialista y el segundo se encargue de los demás números. «Vamos, igual que en 2015, cuando entre Pepe Pérez y Antonio Rodes me hicieron casi toda la lista», se le oyó comentar al regidor entre los aplausos y abrazos tras la presentación de la componenda. «¡Traidor!», dicen que gritó también un militante que se había creído la renovación profunda que Soler prometió en su campaña para recuperar la secretaría general. Los hay que no aprenden ni a fuerza de palos. Incluso en el PSOE.



Pablo Ruz tampoco se queda atrás. Tras criticar la interpretación twistera de la compromisaria («No respeta ni la entonación ni el ritmo ni la escala pentatónica», sentenció), el candidato «in pectore» popular se marcó un baile (probablemente para el vídeo de la campaña) con la compañera más inesperada: nada menos que Mercedes Alonso. Salieron juntos a reiterar lo pésimamente mal que gobierna el tripartito, aunque en realidad a la exjefa del PP el cuerpo le pedía decir otra cosa que al final no dijo pero dirá un día de estos (o no) a poco que se asegure lo que se tiene que asegurar. ¿Fue un simple flashmob o hay visos de «entente cordiale» con vistas electorales? Está por ver, pero de momento ambos se deslizaron por la Plaça de Baix marcándose un vals vienés, mientras la exalcaldesa entonaba (es un decir): « A quién le importa lo que yo haga/ a quién le importa lo que yo diga/ soy así, nunca cambiaré». Ruz ejecutó un ajustado minué y le replicó, en clave de Fa: « Hablemos de ruina y espina/ hablemos de polvo y herida/ de mi miedo a las alturas/ lo que quieras pero hablemos». Dicho lo cual, el aspirante dio un giro sobre su eje y se marchó raudo y veloz a seguir pisando la calle y escuchar al vecindario y la vecindaria, que es lo que ahora le ocupa. Alonso, por su parte, se marchó a las Indias, como Santo Tomás. ¿Regresará a tiempo para la coronación del candidato Ruz?



En cambio, hay quien se ha quedado compuesto y sin baile. El concejal del área de Lo Importante Es Participar, Felip Sànchez, llegó a Torrellano dispuesto a marcarse unos rondós participativos y sostenibles, y todavía sigue buscando a los representantes vecinales que le dieron plantón, para explicarles la diferencia entre participar y ausentarse, quedarse y marcharse, prometer y cumplir, arriba y abajo, cerca y lejos, y otras formas pronominales reflexivas. Un consejo: para próximas reuniones vecinales en pedanías, que programe una actuación de su compañera Mireia bailando el twist acompañada por SrgDarling al acordeón y verá como lo peta. Apreteu!



PD: La nueva plataforma Salvem el Mercat Provisional, en trámite de constitución, exigirá que, antes de proceder al derribo de la terraza ilegal del bar del susodicho, se realicen las pertinentes catas arqueológicas y se verifique si existe algún refugio. El que avisa no es traidor.