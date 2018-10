Quien quiere mentir, engaña y el que quiere engañar, miente. Las palabras del escritor sevillano Mateo Alemán retumban en mi cabeza cuando pienso en lo ocurrido con la promesa del Sr. Almagro en la mesa de accesibilidad para la modificación de la ordenanza de terrazas de Orihuela.

Sinceramente no creo que haga falta aclarar quién miente en esta historia. Los políticos, sobre todo los que estamos en la parte opuesta al gobierno, ya estamos más que acostumbrados a que se nos ponga en entredicho y se nos acuse de mentir solo porque lo que decimos no gusta al gobierno o les pone en evidencia. Por ello, no es la primera vez y lamentablemente, me temo, no será la última que veamos como la incapacidad se excusa culpando a otros y alegando que mienten.

En este caso, aunque no me sorprenda, me indigna que se haya cometido lo que considero una injusticia y una calumnia contra la Asociación Orihuela Sin barreras y en concreto contra Carmen Díaz. Por suerte en esa mesa de accesibilidad, no solo están los ciudadanos sino también los representantes de cada grupo político, en mi caso como representante del PSOE. Y recuerdo como el Sr. Almagro prometió la modificación de la ordenanza de terrazas para Septiembre, como así me lo recuerdan mis anotaciones, como recuerdo que le pregunté si sería el pleno de septiembre correspondiente a agosto o el ordinario del mes, a lo que contestó: «el de septiembre», y como le recuerdo constará en el acta que se haga de la mesa.

Sin embargo, ¿qué hubiera ocurrido si esta conversación hubiera sido en un despacho a solas sin nadie más que le recordara al Sr. Almagro que miente? Lamentablemente esto pasa cuando un político dice las cosas que el resto quiere oír pero sin la intención de llevarlas a cabo. Promete solo para contentar y con la esperanza de que con ese compromiso los demás no rechisten. Sin embargo, tras no gustarle la réplica, usted ha actuado como siempre, y todo para tapar su incompetencia, que es acusar a otros de mentir y encima exigir disculpas.

Dicho esto creo que es usted y nadie más quién debe excusarse, asumir su error y haciendo alusiones a otro escritor le doy un consejo: «De vez en cuando diga la verdad para que le crean cuando miente».