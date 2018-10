Desplumando la democracia

Social y políticamente la democracia en su origen fue una alianza de la naciente burguesía con las clases populares para limitar o abolir los privilegios de la aristocracia y la monarquía

Los jóvenes, en particular en España, ven la democracia y el sistema de libertades como un estado natural de la sociedad, e incluso los beneficios y la protección del estado del bienestar como un derecho. Sin embargo, ni la democracia, ni las libertades son un estado natural, como no lo es la sociedad del bienestar; por contra, son un pequeño espacio en la historia reciente, menos de un siglo, construidos y defendidos con el esfuerzo de generaciones. Los regímenes democráticos de libertades individuales, civiles, sociales y políticas son hechos recientes en la historia.

La democracia griega, base teórica de la democracia, era un sistema privilegiado de los ciudadanos de Atenas, y se asentaba en un régimen esclavista y de explotación de los extranjeros, o metecos, que no tenían derechos ciudadanos. Los derechos del Estado de Bienestar son unas reivindicaciones, contenidas en el Manifiesto Comunista, y puestas en práctica por el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt con el New Deal; continuado en Europa como Welfare State, o estado del bienestar, tanto para superar la crisis de 1929, como los efectos de la segunda guerra. Y ,sobre todo, para contrarrestar la atracción que para una parte de la izquierda europea representaba el «paraíso comunista».

Para los españoles que protagonizaron la transición del siglo XX, la democracia y el estado de bienestar era el ideal político y social al que aspirábamos en medio de un régimen dictatorial. Afortunadamente esa utopía estaba mas próxima, poco más allá de los Pirineos.

Social y políticamente la democracia en su origen fue una alianza de la naciente burguesía con las clases populares, para limitar o abolir los privilegios de la aristocracia y la monarquía. El lema francés de «laisser faire, laisser passer», era un eslogan de las nuevas clases burguesas reclamando su derecho a fabricar y a comerciar, sin someterse a los pagos y prebendas exigidos por la aristocracia; y reclamar la movilidad de los trabajadores, hasta entonces atados a la tierra del señor, para que pudieran trabajar para ellos. Para triunfar en su proyecto la burguesía necesitó el respaldo de las clases populares al grito de «Liberté, égalité fraternité», la soberanía residente en el pueblo y en la Asamblea Nacional fue la herramienta necesaria para abolir los privilegios aristocráticos. Esta alianza es la base social de las democracias en Europa occidental, en América y en gran parte del mundo. Desde las guerras napoleónicas a las coloniales, pasando por la Segunda Gran Guerra, y las actuales guerras localizadas y limitadas, casi todas han sido el principal instrumento para la expansión económica. Incluso en la propia Europa, bajo la bandera patriótica y nacionalista correspondiente.

La Unión Europea ha buscado crear un gran mercado continental donde se pudiera fabricar y comerciar por encima de fronteras, y desplazarse libremente los ciudadanos. Los grandes acuerdos comerciales transatlánticos, continentales, o asiáticos incluso el reciente acuerdo en Africa oriental buscan el mismo objetivo. Es llevar la alianza de la revolución burguesa a niveles continentales y supraestatales.

La crisis económica del siglo XXI ha hecho de las libertades de prensa, expresión, organización, una rémora para el crecimiento económico capitalista; y , del estado del bienestar una carga que han ido recortando. Al fin y al cabo, el «paraíso comunista» perdió la batalla del siglo XX, y ya no hay con quien compararse. Hoy Rusia y China son la envidia de buena parte de las clases dirigentes occidentales, no de los sectores populares: allí, la oligarquía económica adicta a los regímenes excomunistas no teme a las libertades de expresión o de organización, porque no existen; ni Putin, ni Xi Jimping temen ser relevados tras una elecciones pseudodemocráticas. Europa, y EE UU, a pesar de Trump, son los últimos reductos donde la ciudadanía no deriva del lugar de nacimiento, ni del origen social, ni de las creencias religiosas, sino de los valores constitucionales: libertad, igualdad y solidaridad. Con los recortes en protección social las desigualdades han aumentado, y la cohesión social se debilita, haciendo renacer la ciudadanía de sangre, limitando las libertades y reforzando fronteras no solo las exteriores a la Unión Europea, también las interiores que prohibirán la libre circulación en la Unión.

Madeleine Albright, la exsecretaria de Estado de EE UU con Clinton, en su libro Fascismo. Una advertencia, cita una frase de Benito Mussolini, «Si desplumas un pollo pluma a pluma, nadie se da cuenta», que, sin duda, haría suya el actual ministro italiano del Interior Matteo Salvini. Están desplumando la democracia.