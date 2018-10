600 años de Generalitat y música

Parafraseando una de las tradicionales definiciones de que la Música es el arte que nace de la combinación de diferentes sonidos con la finalidad de expresar todo tipo de sentimientos y emociones en el sentido más amplio de la palabra. Esta manifestación artística, con el paso del tiempo, ha sido merecedora de ser considerada un lenguaje universal, con el que podemos conocernos mejor, así como adentrarnos en el desarrollo de la historia, comunicación y cultura del ser humano con su entorno y como resultado de una época. Por todo ello, la música es un fenómeno artístico impregnado de elementos científicos, filosóficos y sociales que viene dándose en nuestra cultura mediterránea desde hace centurias como una parte importante de la más pura esencia de la sabiduría cultural de nuestra Comunitat Valenciana, así como elemento indisoluble e intrínseco de sus celebraciones y fiestas populares.

Por este motivo, la plausible y feliz iniciativa que se está llevando a cabo, conmemorando con música el 600 aniversario de la Generalitat Valenciana a lo largo de este año 2018, por parte de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana en colaboración con la Generalitat; institución de autogobierno autonómico que desde mi opinión como ciudadano, debería de ser siempre un ejemplo impecable de gestión, transparencia y honradez. Podremos disfrutar y deleitarnos todo este otoño en nuestra ciudad, provincia y autonomía, de un interesante y atractivo ciclo de conciertos amenizados por nuestros mejores músicos y directores que componen todas nuestras Bandas de Música federadas bajo el lema: Alrededor de la música, el espíritu de un pueblo. 600 Concerts per 600 Anys. Entidades musicales que reflejan fielmente, año tras año, la gran labor social que realizan, así como el magnífico nivel musical que poseen para orgullo de toda nuestra comunidad autónoma. Enhorabuena.

Ciclo de conciertos en el que podremos escuchar con más asiduidad por toda la Comunitat, así como en nuestra ciudad de Alicante, poseedora de magníficas entidades musicales todas ellas federadas y pertenecientes a los barrios de Altozano (L´Harmonia), Carolinas, Ciudad de Asís y Villafranqueza (La Amistad). Composiciones de autores del pasado y presente musical de nuestra cultura levantina. Creadores de una obra de gran variedad y calidad estética, que con la finalidad de preservar nuestro preciado legado musical que poseemos, animo desde esta columna a la Generalitat Valenciana, a que tenga la suficiente sensibilidad de no tardar otros 600 años en poner en marcha otro evento similar por el bien de nuestra cultura musical y de nuestras Bandas de Música, así como a nuestras agrupaciones musicales, entidades declaradas de Bien de Interés Cultural (BIC), a seguir interpretando pero con mayor regularidad en concierto a nuestros conocidos y menos conocidos compositores. Símbolos, todos ellos, de nuestra más variada y rica creación musical que nutren en su esencia nuestra proyección cultural internacional desde hace siglos, como lo hicieron en su momento los compositores: Juan Bautista Comes, Juan Cabanilles, Martín y Soler, Ruperto Chapí o el mismo Óscar Esplá y Joaquín Rodrigo, entre otros. Situando de esta forma intérpretes y compositores como referente musical del panorama mundial a nuestra Comunitat Valenciana, musa indiscutible de la Música.