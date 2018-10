La España empantanada

Desde la política se ha dejado de contribuir con mejoras o cambios significativos al progreso, desarrollo y bienestar de nuestro país. La generación que hizo la «Transición» concluyó su trabajo hace décadas

Que para España no existía ningún proyecto es algo de lo que nos hemos dado cuenta los españoles en nuestro largo deambular por la crisis que empezó hace ya más de una década y cuyas consecuencias aún seguimos padeciendo. Parece como si el país hubiese sido abandonado a su suerte y el libre devenir de los acontecimientos fuese el encargado de decidir su camino. No hemos notado avances ni cambios en nuestras vidas que nos hagan afrontar el futuro en mejores condiciones y, lo que es peor, ni siquiera percibimos ese ánimo en aquellos que están encargados de hacerlo, es decir, en nuestros políticos. No me estoy refiriendo solamente a temas de gran complejidad, sino también a otros asuntos mucho más cotidianos que igualmente se han ido enrevesando.

Hasta en las cosas más elementales de nuestras vidas, los españoles seguimos teniendo unas dificultades próximas al dramatismo para poder conseguirlas. Cuando tomamos la decisión de independizar nuestras vidas o formar una familia, vemos que factores como disponer de ingresos estables y contar con una vivienda, se vuelven algo verdaderamente complicado, cuando debería ser de lo más fácil, pues estamos hablando de lo básico. Tenemos un mercado laboral atípico, que produce elevados niveles de paro estructural, en el que la inserción laboral es muy complicada, caracterizado por la discontinuidad en el empleo, la precariedad en salarios y la temporalidad, en el que solo diez de cada cien contratos son indefinidos, así no hay manera de poder tener un proyecto de vida. Para colmo hemos visto cómo modelos de negocio basados en la precariedad, de sobra conocidos por nuestros políticos, están siendo tolerados y mantenidos sin que nadie busque alternativa alguna.

A uno le da la sensación de que nuestros políticos nos han abandonado, además, dentro de la llamada «recuperación», estamos viendo cómo ha saltado por los aires el vínculo entre crecimiento económico y progreso social, pues es perfectamente compatible tener un trabajo y vivir por debajo del umbral de la pobreza, algo absolutamente inaceptable, pues si las clases medias y trabajadoras no mejoran sus vidas, ¿qué clase de país estamos construyendo?

Desde la política se ha dejado de contribuir con mejoras o cambios significativos al progreso, desarrollo y bienestar de nuestro país. La generación que hizo la «Transición» concluyó su trabajo hace décadas, el ingreso en la Unión Europea y la presentación de una España moderna a través de eventos como la Olimpiada de Barcelona 92 o el V Centenario, concluyeron una etapa en la que se emprendieron verdaderos cambios en nuestro país. Lejos de aquellos momentos, lo cierto es que desde entonces no han existido acontecimientos dignos de mencionarse en los libros de nuestra historia. En estos años solamente hemos visto cómo se ha ido degenerando nuestra democracia sin que nadie haga nada, y volvemos a sentir la necesidad de cambios y reformas que nos hagan tomar el camino hacia una nueva etapa de progreso. Los españoles tenemos que ponernos a actualizar nuestro proyecto de país, mirar a nuestro alrededor y decidir qué es lo que queremos. Si he de ser sincero, a veces no estoy seguro de que el país que le deje yo a mi hijo, vaya a ser mejor que el que mis padres me dejaron a mí.

Ahora tenemos a Cataluña a la deriva, el cambio de modelo productivo abandonado, los presupuestos bloqueados, las pensiones ni se sabe, la educación a la espera, la financiación autonómica postergada, la reforma constitucional estancada, la ley electoral pendiente y así uno tras otro. No se puede vincular el futuro de España, al que deban tener los políticos y sus partidos. Los cambios en el panorama político español dependen de los propios españoles, y después de décadas de gobierno de unos y otros, es lógico que miremos cómo nos han dejado el país y seamos nosotros quienes podamos decidir cómo queremos que sea en el futuro.