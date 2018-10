De vez en cuando, la Historia nos ofrece casos de mala suerte; son casualidades desafortunadas, que llegan en el peor momento y que acaban pesando como una losa sobre el futuro de los territorios. Vayamos al principio. La Comunitat Valenciana y Cataluña llevan casi cuarenta años de desencuentros. Durante cuatro décadas, el mapa español de las infraestructuras, de las comunicaciones y de las iniciativas de desarrollo económico se ha ido diseñando al margen de las necesidades de dos países unidos por la geografía y por una inacabable lista de intereses comunes. Esta situación antinatural se remonta a los lejanos tiempos de la Transición, cuando importantes sectores de la política valenciana decidieron esgrimir el fantasma de un supuesto imperialismo catalán, para impedir no sabe qué misteriosa operación de ciencia ficción política. Pues bien, cuando por primera vez surge una administración valenciana –el Consell presidido por Ximo Puig- empeñada sinceramente en normalizar las relaciones entre las dos comunidades, se encuentra con que el vecino de arriba está metido en un proceso de convulsión política permanente que le impide atender cualquier asunto que no esté relacionado con lazos amarillos, con declaraciones épicas sobre la independencia o con la organización de gigantescas movilizaciones populares.

La clamorosa ausencia del presidente de la Generalitat Catalana en el acto central del cierre de la campaña de reivindicación del Corredor Mediterráneo, celebrado la pasada semana en Barcelona, es una clara demostración de que Quim Torra no está para nadie ni para nada que no sea el eterno sota, caballo y rey del «procés». Estamos ante un rotundo desprecio hacia las figuras de sus homólogos en Valencia y Murcia y hacia los 1.500 empresarios que se reunieron ese día en la Ciudad Condal. De paso, el máximo dirigente catalán hace una injustificable demostración de irresponsabilidad, al borrar de su agenda una infraestructura vital para el desarrollo de toda el área mediterránea, en la que está incluida también su autonomía. No se sabe si dentro de diez años Cataluña será independiente o si se habrá encontrado alguna fórmula de encaje en España; lo que sí es una realidad incontestable es que el Principado seguirá necesitando buenos trenes para que le lleven las toneladas de mercancías y los miles de viajeros que cada año recibe de la Comunitat Valenciana, de Murcia o de Andalucía.

El desaire resulta especialmente duro para Ximo Puig. El presidente de la Generalitat Valenciana ha jugado muy fuerte en su apuesta por devolver la cordura a las relaciones entre estos dos territorios. Hacerse fotos con Puigdemont en estos tiempos era una práctica política de riesgo, sobre todo si se piensa que partidos como el PP y Ciudadanos basan casi todo su discurso de oposición en esgrimir el espantajo del enemigo catalán. A pesar de eso, el máximo dirigente valenciano asumió la correspondiente cuota de desgaste y mantuvo en su día encuentros institucionales con el expresidente catalán hoy fugado en Bélgica, consciente de que Cataluña sigue siendo, por muchas películas de miedo que nos cuenten, el primer cliente de las empresas valencianas y un interlocutor imprescindible para cualquier proyecto estratégico en materia de infraestructuras.

Vistos los acontecimientos que se han producido en Cataluña en los últimos días, queda claro que Quim Torra tiene la cabeza en otro sitio y que el Corredor Mediterráneo no forma parte de su lista de asuntos prioritarios. Sin embargo, para los valencianos, el desprecio esgrimido por el presidente tiene un factor añadido, ya que es una demostración más de esa fatua superioridad y de esa suficiencia paternalista con la que muchos líderes catalanes han mirado desde siempre a sus vecinos del sur. Se produce una paradoja imposible de ocultar: los mismos tipos a los que se les llena la boca con el concepto de los Països Catalans, le hacen un corte de mangas a una infraestructura que supondría un paso de gigante en la vertebración de esta entelequia territorial.

La implicación de Cataluña es un elemento imprescindible para que el Corredor Mediterráneo se convierta algún día en realidad. Sólo cabe esperar a que este proyecto, que tantas ilusiones y expectativas está despertando, no acabe convirtiéndose en una víctima colateral de un conflicto que lleva casi cinco años colocado en un punto endiablado en el que todo lo que puede ir a peor acaba empeorando.