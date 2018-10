¿Qué pasa con la Ley del Palmeral?

El 20 de junio de 2017, el Patronato del Palmeral de Elx, bajo la presidencia del conseller Vicent Marzà, aprobó el borrador de una nueva Ley del Palmeral, que sustituiría a la que se aprobó en 1986.

Los más de 30 años de vigencia de la ley actual, y el hecho de que el Palmeral de Elx se declarara, en el año 2000, Patrimonio de la Humanidad, evidenciaban la necesidad de una reforma de la legislación ya que, por un lado, había quedado de manifiesto las insuficiencias y contradicciones de la anterior y, por otro, la necesidad de afrontar, con mejores garantías la protección y mejora de nuestro Palmeral, ahora reconocido internacionalmente.

Durante la etapa de PP en la Generalitat (20 años), el Palmeral fue ignorado y, a pesar de su necesidad, nunca se planteó cambiar la ley, que ya era manifiestamente mejorable. Las ayudas para su mantenimiento también brillaron por su ausencia desde València, como siempre, por otra parte. Y todo ello sucedía ante la inoperancia de un Patronato que ni se reunía ni se preocupaba de proteger aquello para lo que había sido creado. Desinterés e incompetencia total.

Por eso fue recibido con esperanza el anuncio de que el nuevo Consell se planteaba hacer una Ley adaptada a la nueva realidad del Palmeral de Elx. Por fin podría abrirse un debate ciudadano para que, entre todos, pudiéramos decir lo que queríamos de cara a ésa nueva ley. Téngase en cuenta que ésta sólo afecta al término municipal de Elx.

La sorpresa surgió cuando, al finalizar la citada reunión del Patronato el 20-6-17, se comunicó que éste había aprobado el borrador de la nueva Ley. O sea, que se había elaborado un borrador sin que nadie en Elx, excepto algunas pocas personas, lo supieran. Extraño ejemplo de participación ciudadana en un tema tan importante y singular en nuestro municipio.

El 6-11-17 el DOGV publicaba un anuncio de la Consellería por el que, durante 20 días naturales, se realizaría una consulta sobre el denominado «Anteproyecto de ley de protección y promoción del Palmeral de Elx». Se pedía opinión sobre el texto elaborado en Consellería. Lástima no haber podido hacerlo en una fase previa y que hubiera servido de motivo para estimular un amplio debate ciudadano sobre un tema tan sensible en nuestro municipio. De todos modos, a este anuncio de consulta, fueron muchos los colectivos y ciudadanos interesados que presentaron, por escrito, sus opiniones. Podría decirse que, en casi todas ellas, había un denominador común: Se felicitaban por las mejoras que se incorporaban, tales como el otorgamiento de más capacidad al Ayuntamiento de Elx, dentro de la Junta Gestora y la facultad inspectora y sancionadora; declarar bien de interés cultural el área UNESCO dentro del palmeral, así como el oficio de palmerero/a y la artesanía de la palma blanca, etc., entre otras cuestiones.

Pero también es cierto que, a pesar de las declaraciones desde el equipo de gobierno local de PSOE-Compromís, de que con la nueva Ley se impediría cualquier aprovechamiento urbanístico en el Palmeral declarado por la UNESCO, de la lectura de la misma se desprenden, en dos apartados, que dicha posibilidad estaría permitida: El art. 4.3 dice que «excepcionalmente se permitirá la apertura o construcción de equipamientos públicos?» y en ése mismo artículo 4.4 dice: «en las edificaciones existentes, podrán autorizarse cambios de uso, (?) de residencial privado a usos hoteleros u hosteleros». O sea, se abre la puerta a edificar centros públicos en determinadas condiciones y, en el punto 4) se podría autorizar transformar una vivienda unifamiliar en hotel o establecimiento de hostelería, con el consiguiente aumento de presión sobre el huerto declarado en cuanto a vehículos, instalaciones y usos distintos. Y no son los únicos puntos discordantes pero, tal vez, son los más importantes y que pueden comprometer el futuro de algunos huertos. Tampoco hay suficientes compromisos en cuanto a financiación.

La práctica totalidad de alegaciones, en ése período, tanto de colectivos como Volem Palmerar, arquitectos, ecologistas y particulares, advertían de los peligros que supondría dejar abierta ésa posibilidad de edificación en el Palmeral histórico y de que era innecesaria para el mantenimiento del mismo. Ninguna de esas alegaciones ha sido contestada, casi un año después de su presentación. Y de la tramitación de la ley no ha vuelto a saberse nada. Y queda muy poco tiempo para que pueda ser aprobada. Suprimiendo la inclusión de esos contradictorios artículos, muy contestados en Elx, y algunas otras cosas, la nueva Ley podría suponer un avance. Probablemente la Consellería no dispuso de la mejor información, en su momento, y ha sido una lástima.

Y, a la vista de lo que está pasando con ICOMOS en referencia al impacto sobre el Misteri del aparcamiento previsto en el Mercado Central, no habría que perder de vista lo que podría suponer que se desarrollaran los usos urbanísticos previstos, en el Palmeral declarado Patrimonio de la Humanidad, por los artículos, antes citados, de la nueva Ley del Palmeral y también se ponga en cuestión este Patrimonio.