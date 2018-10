Cómo han cambiado los tiempos

4 estrellas y media

Kian Soltani, violonchelo; Jader Bignamini, director. Obras de Weber, Schumann y Dvorák.

Tras esta primera impresión de orquesta y de director -que me había parecido limitado en el gesto y en la intención- vino la primera sorpresa de la noche: una magnífica interpretación del Concierto para Violonchelo y Orquesta Op. 129 de Robert Schumann con una orquesta que manejó con ductilidad y flexibilidad la compleja trama narrativa de la obra. Como solista actuó de manera soberbia y repleta en partes iguales de pasión y dominio del intrumento al jovencísimo violonchelista Kian Soltani (compañero de estudios y amigo, por cierto, de uno de los mayores talentos que ha dado la provincia, el violonchelista eldense Alfredo Ferre, al que esperamos ver pronto en este auditorio). Tras la soberbia versión del joven chelista, que regaló fuerza, gusto por el vibrato bien proporcionado y una apabullante comprensión de la estructura de la obra, y después de un enigmático bis obra del propio intérprete, la orquesta continuó la segunda parte con una potente y solidísima interpretación de la Sinfonía No. 9 Op. 95 del Nuevo Mundo de Antonín Dvo?ák. Dentro del grandísimo nivel de la orquesta, impresionantes fueron los vientos, especialmente los metales que ayudaron a dar consistencia y coherencia a una obra que no por ser tan trillada deja de emocionar, sobre todo ante versiones de tanta sinceridad interpretativa como la que escuchamos con un director que previamente había hecho un trabajo soberbio con la parte orquestal del concierto de R. Schumann, y que consiguió mantener la tensión temática cíclica de la obra con una coherencia basada en la proporción de los fortes y el equilibrio orquestal. Concierto, en definitiva, de primerísimo nivel para una temporada ésta de gran compromiso para el ADDA.