La vida a destiempo

Nada en la existencia de Jean-Philippe Rameau respetó los cánones de la normalidad respecto a lo que se tenía como estándar en su época. Su vida fue continuamente una vida a destiempo. Con un trabajo tan llamado a la estabilidad como el de organista de iglesia, cuyos contratos rondaban mínimo los cinco años, Rameau mantuvo un continuo ir y venir por toda Francia aceptando y renunciando a puestos de trabajo, en un y otro lugar en ocasiones en el mismo año. Se explica así que hasta entrados los cuarenta no contrajera matrimonio (con una joven 23 años menor que él junto a la que vivió sus mejores años y mayores éxitos) o que hasta esa misma edad no tuviera aún en su catálogo ninguna obra de envergadura significativa (a esas alturas Johann Sebastian Bach ya había compuesto sus Conciertos de Brademburgo y sus Suites para orquesta, por ejemplo). Sí que tenía, sin embargo, algunas obras en las que ya quedaba patente la fuerte personalidad de este genio del barroco, como por ejemplo el Livre de pièces de clavecin, que ya desprende ese corte clásico y fuertemente emotivo que caracteriza su obra.

Sin embargo, fueron las posteriores Nouvelles suites de pièces de clavecin (la de Sol y la de La, concretamente) con las que el pianista Juho Pohjonen abrió la primera parte del concierto que ofreció el pasado lunes en el Teatro Principal de Alicante dentro del ciclo de conciertos de la Sociedad de Conciertos.

Con estas piezas, de una riqueza armónica soberbia y un color instrumental por momentos inaudito para la época, el pianista finlandés nos regaló momentos que (aventuro) formarán parte inolvidable de esta temporada 2018/2019. Se puede decir, sin complejos, que estuvimos frente a uno de los más bellos rameaus que se han escuchado nunca al piano (aun teniendo en cuenta insignes precedentes como las magníficas grabaciones de Robert Casadesus). Y es que el joven pianista hizo gala de un fraseo exquisito y una claridad tímbrica casi cristalina, creando un ambiente tan profundamente atemporal que los más de tres cuartos de hora de barroco francés trascurrieron casi de manera inmaterial.

Continuó la segunda parte con el Rondó en La menor K. 511 de W. A: Mozart, una obra intimista, tierna y triste que lamentablemente quedó desmerecida por un amaneramiento y una repetición desmedida de recursos, un tempo demasiado lento y una interpretación siempre evitando las aristas. Diez largos minutos después, con la Sonata en La mayor Op. 101 de L. V. Beethoven, el pianista finlandés pareció despertar del letargo en el que le, y nos, había metido Mozart. Ayudó, por supuesto, el hecho de que estén implícitas en la interpretación de esta sonata, la favorita del compositor Richard Wagner de entre las beethovenianas, la vitalidad y la acción y, por tanto, no las pudiera evitar. Sin embargo, fue mucho más allá. El intérprete planificó la sonata de tal manera que evolucionó en carácter y dinámica desde el fluido primer movimiento hasta el magnífico cuarto que afrontó con un tempo valiente (este movimiento tiene más trampas que la declaración de la renta de algunos de nuestros políticos) y su interpretación terminó por deslumbrar en brillantez y poderío. Magnifico concierto, en resumen, con un Rameau que habrá que guardarlo sin duda en los anales de la Sociedad de Conciertos.