Récord de superconductividad

No toda la energía eléctrica que se genera en una central llega a sus hogares. Parte de la misma se pierde en forma decalor durante el transporte. Ello es debido a la fricción o resistencia que presenta el cable al paso de la corriente eléctrica.

Por debajo de una cierta temperatura ciertos materiales no muestran resistencia al flujo de corriente, evitando así las citadas pérdidas. Son los denominados superconductores. El problema con estos materiales es la necesidad de una temperatura demasiado baja para su funcionamiento, lo cual limita su aplicación en la vida real. Hasta la fecha, la temperatura mínima de funcionamiento de los mismos se situaba en -70º C. Ahora un grupo de científicos ha descubierto un compuesto de lantano e hidrógeno que muestra superconductividad a -13º C.