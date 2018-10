¡Goteo sí, a manta no!

Puedo prometer y prometo, casi que os lo juro por Snoopy, que, aunque mi familia es de agricultores, no tengo ni puta idea de cuestiones agrícolas, por lo que me arriesgo a meter la pata hasta el corvejón. Aun así, ahí voy, a la aventura, en plan Indiana Jones (Harrison Ford), aunque él iba a tiro hecho, porque entendía de sus cosas, no como el «tontaso» de Rick O'Connell (Brendan Fraser), protagonista de, entre otros filmes, la saga de «La Momia» o «George de la jungla» (lo entrecomillo no vaya a ser que alguien me acuse de utilización indebida del título de las pelis y me pida una rectificación).



Dicho lo dicho y partiendo de la base de que mis conocimientos sobre riegos son escasos, por no decir nulos, me adentro en un charco que no es mío, pero en el que me apetece «retozar», en plan «cochino ibérico»; ¡coño, que bueno está el jamón de pata negra! ¡Tiene cojones que los que dicen gestionar los recursos hídricos -por ejemplo el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero-, anuncien que se van a acometer una serie de obras para «modernizar el regadío tradicional», cambiando «el riego a manta o por inundación» por, imagino, el de «goteo». ¡La maere que me trujo! Mulero, que no es natural de Mula (Murcia), dio muestras, en el Juzgado de Aguas de Orihuela, donde se reunió con los regantes «vegabajeros», de ser alumno aventajado de Quino I de Morella, a nivel autonómico, y de Pedro I «el Advenedizo», a nivel nacional. Primero anunciamos lo que queremos hacer y luego ya veremos cómo lo hacemos, con lo que todo se eterniza.



¡Vamos a ver! Mulero anunció la modernización del sistema de riego que se utiliza en la Vega Baja y que «nos trajeron» los «moros» en el siglo XI, para lo que se va a hacer una actuación específica, por las connotaciones especiales de la comarca, pero no dijo «na» más porque a partir de ahora -cito textualmente lo que dijo el secre autonómico- «vamos a ver lo que queremos hacer» para lo que, según parece, se redactará un documento base «con el que empezar a trabajar y esperamos tenerlo a mediados del año que viene, y nos va a decir cuáles son las inversiones necesarias». ¡Vamos, que has «acojonao» a los agricultores innecesariamente!



Lo cojonudo del caso es que los agricultores «vegabajeros» parecen estar en contra de lo que dice el mandamás autonómico, por lo menos es lo que se desprende de lo que dice el representante de los regantes almoradidenses, Carlos Barrera, que viene a reflejar el sentir de todos sus colegas. En Valencia, a lo mejor, no se sabe que el agua que se utiliza para regar a manta o por inundación en la Vega Baja se reutiliza muchas «veses» porque las sobrantes se devuelven al río, a través de las azarbes, acequias de avenamiento y contraparadas, o una vez filtrada en la tierra pasa a los llamados «pozos de sequía», que son una especie de reserva hídrica para los meses de sequía. Con el riego por goteo o por «expresión» -como diría un amigo- no se consigue esto. Pero, al Mula, qué le importa lo que digan los agricultores. Él está «apoltronao» en su despachito oficial y, a no ser que su familia tenga un «terrenico» en la Albufera «valensiana» -¡percha Tonet! (Cañas y Barro- Vicente Blasco Ibáñez)- no sabe lo que «padece» y sufre un agricultor para sacar adelante sus cosechas.



Desde un despacho todo se ve diferente a como se ven las cosas cuando pisas el terreno. Además, ¿quién paga el agua con la que riegan nuestros agricultores? pues ellos, ¡nuestros agricultores! Pero a quienes ocupan el sillón, ¿qué les importa?



¡No es la primera vez que cito el gatopardismo! Lo que no sé es si recordáis qué es el gatopardismo. Es aquello de «cambiarlo todo para que todo siga igual». ¡La Virgen Santa! Tampoco está mal lo del despotismo ilustrado francés: «gobernar para el pueblo, pero de espaldas al pueblo». ¡Los agricultores sólo quieren agua, aunque a los políticos parece sudársela! ¿Defender el riego tradicional en la Vega Baja? Sólo hay una forma, ¡conseguir su declaración como BIC para perpetuar el legado que nos trajeron, hace diez siglos, los musulmanes! En Elche el riego tradicional no se toca porque forma parte del expediente de declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad. ¡La imaginación al poder!