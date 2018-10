La Generalitat Valenciana ha desestimado la petición unánime de El Campello para que su desembarco sea declarado de Interés Turístico Autonómico. En un escrito recibido en el Ayuntamiento dice que «desde un punto de vista turístico, la información aportada se considera insuficiente al efecto de acreditar la repercusión pública de la fiesta a nivel autonómico y su capacidad para atraer visitantes de toda la Comunidad».

En este acto, festivo, lúdico y también cultural nos juntamos, en la mañana del 12 de octubre, más de 4.000 personas a las 6 de la mañana. Y allí estamos campelleros, alicantinos, alcoyanos, franceses, holandeses, belgas, alemanes e ingleses. Alarmantemente no se detectan gentes de Segorbe, Ayora, Sueca, Enguera, Buñol, Bétera o Requena. Nombro a estos lugares, con absoluto respeto a sus habitantes y oriundos, porque esas localidades tienen el distintivo de Fiesta de Interés Autonómico concedido por la Generalitat Valenciana. Y es que, ¿quién no ha estado a la Muestra del Embutido Artesano y de Calidad de Requena? ¿Quién no se ha divertido en la famosérrima feria de la Purísima de Segorbe? ¿Acaso alguien no disfruta del concierto mano a mano de Buñol?. Nadie, que se conozca, de esta comunidad se priva de ir a la fiesta de la Virgen del Castillo de Cullera. O ¿alguno no se ha puesto ciego en la fiesta del arroz de Sueca? Y lo que es sabido por todos, el gentío de peña de Orihuela a Vinaroz que se agolpa en la inenarrable Fiesta de «les Alfàbegues» de la Virgen de Agosto de Bétera.

Verdaderamente debería tener en cuenta, el alto mando autonómico, que los municipios turísticos o tienen una consideración especial o es que no nos creemos lo que somos, no nos creemos que tenemos básicamente un bien del que vivimos y que es el turismo en todas sus extensiones. Si ni nosotros mismos nos apoyamos ¿quién lo va a hacer?

Una vez más esta Generalitat pierde otra oportunidad de eso con lo que se llena la boca, «vertebrar», y lo hace con la torpeza de los números, de los técnicos, de los informes y de las normas. Vuelve a ser incapaz de mirar por encima de la hierba. Y con todo esto no es lo peor. Lo más grave es que nos podemos quedar con la sensación de que la concejala de turismo de El Campello, el concejal de Fiestas y el alcalde se conforman y nos sueltan que pedirán de Interés Provincial. Vamos que si no se lo dan, que pida de interés local a ver si vienen los de Muchavista y los de la Coveta.

Espero que, igual que nosotros y por el bien de la Festa, se crean de verdad la importancia del acto del Desembarcament, por el que en su día apostamos fuerte, al entender que junto con nuestras Ambaixades forman parte de nuestro sentir como pueblo.

Aprovecho para invitar a todos a las Fiestas de Moros i Cristians del 12 al 15 de octubre en el municipio de El Campello.

¡Nos vemos en las Fiestas!