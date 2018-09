Llegó un «tal Sánchez» a la Presidencia del Gobierno y «pelillos a la mar». Porque cien días y poco más, no es que hayan sido eternos, es que la gente cuenta el final de este Gobierno cuando todavía no ha empezado. Lo malo de organizar un Gobierno en una mesa de camilla es que te salen agujeros en la calceta por todos los lados. La izquierda «buenrollista» está contando los votos de la cocina monclovita y les salen que ganan de calle. Pero no tiene bemoles de convocar elecciones. Porque entre estar en el machito, y poder perderlo, hay un avión presidencial de por medio.

A la ilusión, e incluso la sorpresa, de un gabinete con algunos nombramientos agradables, le ha llegado la prueba del algodón. Tanta limpieza vendieron, que las motas, o manchurrones, que ahora enseñan no pueden durar el debate periodístico. El presidente es rehén de sus palabras, y de sus ministros. Toda la historia pasada de cada uno se ve reflejada en aquella infausta frase de «Usted, señor Rajoy, no es decente». Porque a la tesis presidencial, mejor decir corta pega de la ESO, le siguieron dos dimisiones de ministros. Y la que te rondaré morena.

Lo de la ministra Delgado es de nota. Si un político, macho, de la derecha, hubiera sido interceptado con esas conversaciones, las manifestaciones en la sede del PP habrían sido memorables. La calle cortada, los voceros de la izquierda mostrando indignación, las cadenas amigas enchufando al susodicho y las banderas de la «tolerancia» alzándose al viento. Las manifestaciones de la ministra, que ya está tardando en dimitir, son infumables. Y si las hubiera dicho un macho de la derecha, igual de vomitivas.

Cuando alguien tiene que defender a uno de los suyos y se pone la venda para sobrevivir, no merece nuestro respeto. La sentada con el personaje mafioso, al que cita el presidente del Gobierno, ya es una carta de intenciones. ¿Quién se sienta con un mafioso sino es para hacer jugarretas de las del personaje? El mero hecho de sentarse supone la constatación de una bajeza moral, que la izquierda, en esa superioridad moral que nos quiere mostrar, no debiera permitir.

Las conversaciones publicadas son de barra de bar con mucho humo. Hasta el montaje del personaje con las pilinguis es de « Mortadelo y Filemón». A usted le puede parecer que la saga de Torrente era casposa. Pero lo acontecido estos días, y guárdeme la cría del juez, solo merece una buena serie en Netflix con sus intrigas y «conversaciones vaginales».

Si a los corruptos les persiguen sus fechorías, a los que se sientan con mafiosos les persiguen sus conversaciones. No vale ninguna excusa. Solo el hecho de intentar justificar el torrente de bodrios e insultos merecería que la misma ministra se hubiera apartado y hubiera pedido disculpas. Pero para eso habría tenido que admitir que se sentó con la «familia» y que cometió un acto reprobable. Si después de aquel aquelarre, donde no dejaron a títere sin cabeza, fueron incapaces esos defensores de la justicia de poner en conocimiento de la policía tamaño personaje, es que son como iguales.

Cualquier excusa, cualquier aguante, solo empeorará la situación personal de ellos y del Gobierno. Si la estrategia es la misma que la del anterior Gobierno –espera que escampa- concurrirán a las elecciones con un mensaje de que «todos son iguales».

Si la izquierda hace «pelillos a la mar» cuando las barbaridades las dicen o las perpetran los suyos, agotarán el crédito que tuvieran. No es solo que en el Gobierno hay que estar para arreglar los problemas de los ciudadanos. Es que la ejemplaridad también pasa por no sentarte con las cloacas. Porque si eres la representación del Estado y te sientas con la mugre, no parece razonable que tu defensa sea la de pedir que no se arrodille nadie ante los chantajistas. Porque el chantajista los invitó a una cuchipanda verbenera, y allí rajaron a todo bicho viviente. No hay salida para el callejón maloliente en el que se metieron. Ya es cuestión de tiempo. El presidente de Gobierno no puede aguantar a los chantajistas, ni a una ministra maleducada que se sienta con ellos.