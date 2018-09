Son tan escasas las buenas noticias de las que podemos presumir relacionadas con las migraciones que no comprendo bien que no las destaquemos una y otra vez, sacando pecho de ellas. Bien es cierto que en España andamos mal de autoestima en los últimos tiempos, sin acabar de creernos el buen trabajo que hacemos en numerosos ámbitos.

Recientemente, un prestigioso centro de investigación estadounidense difundió una encuesta realizada en 18 países europeos en la que abordaba el grado de aceptación hacia la población refugiada que escapa de la guerra y la violencia de sus países. Según esta investigación, llevada a cabo por el Pew Research Center, los españoles son los europeos más favorables a acoger a estas personas en proporciones abrumadoras del 86% de sus ciudadanos, mientras que, por el contrario, los que se opondrían a ello apenas alcanzarían el 13%, la cifra más baja de rechazo entre los países europeos analizados. Lo llamativo es que este dato no es, ni mucho menos, aislado, sino que también coincide con los eurobarómetros que periódicamente realiza la Comisión Europea, en los que España despunta como una de las sociedades más receptivas y acogedoras hacia los inmigrantes.

Estos datos son, si cabe, más importantes en estos momentos en los que las políticas neofascistas y populistas que diferentes gobernantes europeos están promoviendo alimentan una alarmante xenofobia contra inmigrantes y refugiados. Así sucede en la Italia de Mateo Salvini, en la Hungría de Viktor Orbán o en la Polonia de Jaroslaw Kaczynski, países en los que está calando el rechazo hacia estas personas, colocándose entre los Estados en los que sus habitantes menos apoyan la acogida de refugiados, con independencia de las circunstancias y situación en la que éstos se encuentren. De todos ellos, llama la atención el rechazo existente en Hungría, donde solo el 32% de la población apoya la acogida de refugiados frente a un 54% que lo rechaza. En el caso de Italia, el apoyo se sitúa en el 56% de su población, frente a un 32% que se oponen, mientras que, en Polonia, el respaldo social a los refugiados se sitúa en un 49%, frente a un 36% que no quieren que se les dé asilo.

Es evidente que en aquellos países en los que la dialéctica ultraderechista promovida por sus gobernantes es más xenófoba cala más entre la población y está dándoles mejores resultados en las urnas, pero a costa de alimentar un discurso de odio y destrozar cualquier posibilidad de llevar a cabo una mínima política europea común de migración y asilo.

Sin embargo, lo más llamativo es que la sociedad española se ha mantenido hasta el momento alejada de esos políticos oportunistas que utilizan soflamas incendiarias sobre las migraciones, sin que renuncien a utilizar alarmismos o falsedades, como ese inexistente «efecto llamada» o la acusación de dar «papeles para todos», que periódicamente se escucha en la boca de algunos políticos irresponsables para lanzarlas contra sus adversarios. Desgraciadamente, en muchos de ellos, se escucha cada vez más pura opinión dogmática con una finalidad electoralista y menos análisis documentados basados en datos reales, lo que facilita alimentar rechazos y dejar una cosecha de mensajes venenosos que después son difíciles de eliminar en no pocas personas. Tratar de llegar al poder a cualquier precio, alimentando el rechazo contra minorías, siempre ha tenido un enorme coste para las sociedades que lo han sufrido, como demuestra la historia.

Lo importante es que la sociedad española, que vivió una de las mayores llegadas de población inmigrante entre los países occidentales desde mediados de los 90, ha protagonizado una auténtica lección de acogida, integración y convivencia en sus barrios y municipios. Y todo ello con muy pocos medios, sin brotes de rechazo o xenofobia destacables, mediante procesos de incorporación social, institucional y ciudadana muy llamativos. Seguramente tiene que ver el hecho de que los españoles seguimos teniendo muy presente nuestra experiencia migratoria, no ya en los años 50 y 60 del siglo pasado, sino más recientemente, durante los peores años de la crisis con la salida de cientos de miles de jóvenes cualificados y preparados que han tenido que ir a buscarse la vida en otros países. Pero, además, los españoles no hemos perdido nuestra capacidad de empatía frente a las desgracias que se viven en otros lugares, algo que vivimos con intensidad en el año 1994, cuando se produjeron las matanzas de los grandes lagos, pero que después se ha vuelto a repetir frente a otras muchas catástrofes humanitarias. No es así casual que en España tengamos la ayuda al desarrollo más importante del mundo desde ciudades y comunidades autónomas, algo también poco conocido y de lo que, como sociedad, deberíamos de presumir.

Lo bueno, por tanto, es que, hasta ahora, en España la gente no se ha dejado seducir por las soflamas incendiarias y alarmistas de aquellos políticos que quieren utilizar la inmigración como arma electoralista. Solo falta que todos lo comprendan y se abandone esa mirada corta y oportunista con la que con frecuencia se viene actuando, para construir por el contrario una política migratoria socialmente compartida y políticamente responsable.