¿Por qué demonizar la inmigración africana, si Europa?

La historia es un buen ejemplo para buscar respuesta a algunas de las interrogantes que se nos presenta con relación a la inmigración africana,recientemente se ha escrito y hablado mucho sobre la entrada por las concertinas de Ceutas de más de 600 subsaharianos , la verdad es que según las fotos y los videos es para llorar o gritar de horror al ver esos hombres negros harapientos encaramados en las cercas con sus rostros agresivos ,de miedo y destacándose los 11 guardias civiles heridos y la calificando como la más violenta de la historia,aunque la Guardia civil la desmentía agregando que lo único nuevo era la utilización de cal viva y solicitaba mas recursos.

Lo cierto es que las tasas de inmigración actuales son mucho más bajas que las grandes migraciones históricas , la media era del 10 al 20 por 1000 anual eran las tasas comunes en los principales países receptores de inmigrantes a inicio del siglo XX ,donde el número de inmigrantes europeos alcanzó la descomunal cifra de 60 millones,entre 1820 y 1930 cifra que hasta ahora no se a vuelto a conocer , la cual se interrumpió abruptamente las dos sangrientas Guerras mundiales,bueno con estas cifras nos podemos imaginar como fue el proceso migratorio de la Europa que se hoy se asombra con la llegada de estos indeseados minúsculos huéspedes africanos.

Ahora bien, nadie duda que la Guardia Civil es una institución de prestigio para garantiza la seguridad de la democracia del Reino de España,pero no se puede olvidar la utilización indebida que se hizo con los fusiles de lanzamiento de pelotas contra los indefensos africanos en la orilla de la playa en Ceuta donde murieron 15 y otros heridos(6/2/2014), fue un uso desproporcionado de un arma para persuadir ,no para matar. Los medios se le entregaron pero después se lo retiraron por su abusivo uso.

Tampoco se puede descartar que esa llegada abrupta de inmigrantes no se deba a una provocación de las fuerzas opuestas a la recepción en Valencia de los inmigrantes llegado en el buque AQUARIUS con el fin de reafirmar el efecto llamada que tanto se apela ante el gran publico para repeler la inmigración de pateras,ocultando que la verdadera inmigración entra por aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid y por los Pirineos.

Otro factor a valorar es que mientras las fuerzas y los medios están concentrados en estos 600 negritos,estén entrando 600 toneladas de hachís o drogas por la otra lado de la bahía,las mafias tratan de burlar a las fuerzas seguridad por lograr sus objetivos, pero eso es un tema que seguro lo han evaluado los especialistas .

El efecto llamada no lo hace El Presidente Sánchez con la acogida de los inmigrantes del Aquriun,ni la falta de fusiles lanza bolas y otros medios a la Guardia Civill, ni las cercas con concertinas,ni las medidas de intimidación que pueda emplear la policía en la calle con los inmigrantes,este es un proceso demográfico,ambiental, global,político e histórico que como ya vimos fue europeo y ahora no.

Con la dictadura no entraron inmigrantes negros africanos a España,pero si emigraron españoles blancos hacia los países de los moritos argelinos o marroquíes o a los negritos africanos de Guinea Ecuatorial,o a los sudacas latinos de Argentina,Venezuela,México,Uruguay ,República Dominicana o Cuba.

El efecto de llamada lo hace la LIBERTAD de la Democracia Liberal ,ese principio que debemos defender y respetar ,es el principio que atrae a todos como las abejas alrededor de la Reina,es lo atractivo del sistema democrático por el cual se construye el bienestar, el respeto a la ley,la convivencia , la igualdad ciudadana, y la lucha contra la corrupción porque esta atrae a las mafias,el lavado de capitales ,la extorsión, el desvío de recursos que pueden utilizarse en educación,salud,seguridad ambiental,alimenticia y militar.

No demonicemos un fenómeno en que estamos involucrados.

En el artículo Inmigración Seguridad y Democracia del profesor José Sanmartín, analiza este tema- "la inmigración y la seguridad constituye unos de los aspectos perniciosos del tema el mero planteamiento de la inmigración como un "problema" denota per se una actitud renuente cuando no obstruccionista, al despliegue del potencial benéfico que los nuevos ciudadanos, que llegan tienen para la sociedad de acogida".

Y añadía-, resulta imperativo el control de las fronteras, al objeto justamente, de proteger los derechos de los inmigrantes. La lucha contra las mafias, la erradicación de las prácticas políticas corruptas en el trámite inmigratorio?."

(*) Pastor Gato Cisneros es politólogo