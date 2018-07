Si nos hubieran dicho hace un par de años que la situación del mundo, en términos políticos y geoestratégicos, iba a dar un vuelco del calibre que se está produciendo, no lo habríamos creído. Y si, como ha hecho Barak Obama en su discurso con ocasión del centenario del nacimiento de Nelson Mandela, hubiéramos proyectado hacia el futuro el proceloso curso de la pasada centuria, no tendríamos más remedio que aceptar que los procesos históricos retornan una y otra vez, no necesariamente en forma de comedia, sino con la virulencia de rigor.



Cabe hacer algunas preguntas: ¿Puede un discurso, elaborado con una especial racionalidad, prevalecer ante el tuit? ¿Puede la palabra, que es semilla de la acción, recuperar su predicamento ante la avalancha de expresiones emocionales dictadas desde la mala fe? ¿Es posible contrarrestar -a partir de la aceptación de que hay una realidad que podemos comprender- un sinfín de noticias falsas, el auge de los manipuladores de la opinión, de los teóricos de la conspiración que hoy pueblan el contenido de la redes?



La cultura occidental no ha sido nunca el mar de la tranquilidad que algunos han pretendido narrar. Ha sido en cambio el campo de batalla entre fuerzas poseídas por la irracionalidad frente a fuerzas constructivas de un orden basado en valores. Tanto Paul Hazard (que describió la virulencia del irracionalismo que brotó a consecuencia del cambio hacia la modernidad) como J. Habermas (que sentó las bases de la racionalidad comunicativa, ante el infierno de irracionalidad que asoló Europa en las dos guerras mundiales) expresaron con claridad que Occidente se debate entre estas dos fuerzas antagónicas, que hoy vuelven a enfrentarse.



El orden que se estableció tras la segunda guerra mundial, bajo hegemonía norteamericana, ha llegado a su fin. El enorme desarrollo global que el capitalismo como sistema económico y la democracia como ideal político han producido en este tiempo, no tiene parangón en la Historia. Las interacciones económicas y culturales, de la mano de las tecnologías de la comunicación, han visualizado, en efecto, la totalidad de un género humano que, con sus contradicciones, trata de vivir con dignidad. Pero los elementos de irracionalidad que han penetrado en la estructura del capitalismo, que es hoy la de un capitalismo financiero, abocado a crisis cada vez mayores, están llevando a importantes transformaciones sociales que tienen en su base la desigualdad, la brecha que se ha abierto entre el enorme poder de unos pocos y la miseria que amenaza a la gran mayoría,



En este caldo de cultivo, la pasada crisis ha dado alas a los populismos en todo el mundo, como ya sucediera en 1929. Ante la ansiedad generalizada por la incertidumbre y el miedo al futuro; ante el desconcierto de «los perdedores de la globalización» en el interior de los países avanzados; ante el empuje de las migraciones y las amenazas a la seguridad, terroristas o no, a conflictos armados locales (aunque con proyecciones globales); ante el temor de perder el control de la poblaciones y las justas demandas de más igualdad, la respuesta está siendo, como en otras ocasiones en la Historia, la formación de una internacional autoritaria, de «hombres fuertes», como los llama Obama, agitando los fantasma irracionales del nacionalismo, de la división y del integrismo.



Este es, creo, el planteamiento general de Obama en el citado discurso. Un discurso hermoso en la expresión, como nos tiene acostumbrados, en el que despliega su legado, e incluso incorpora líneas que nos permiten albergar la esperanza de un mundo mejor. Yo desde luego lo daré a conocer a mis alumnos el próximo curso, como materia de debate.