El dinero no soluciona la violencia de género

Nuevamente los medios de comunicación nos hacen sabedores de que la violencia de género no se ha erradicado, sigue habiendo acciones cruentas que nos impregnan del horror y en la decepción hacia el género humano. No quiero tratar a estos asesinos como animales, por cuanto al compararlos con ellos el animal saldría ganando.



No obstante el mal está ahí y no se erradica, y por ello es por lo que nuevamente me he atrevido a escribir y he abierto mi ordenador. En fechas recientes cuando se había alcanzado un porcentaje de agresiones de género con víctimas que perdieron su vida, se inició un movimiento ciudadano, pero he aquí que los políticos también en su poca virtud del conocimiento de lo que es el pueblo, hicieron suya la campaña promoviendo unas ayudas de 200.000.000 millones de euros para combatir la susodicha violencia.



Ya comienzan en el congreso las demagógicas propuestas, ya empieza la creación de comisiones, ya estamos todos de acuerdo en aprobar la subvención, ya somos los líderes del buen hacer y el resolver, ¡Qué pena! Ni resolvieron nada ni consiguieron nada, lo único que se busca en la mente del político partidista es el conseguir un voto que le permita el poder seguir teniendo un sillón en propiedad.



Quién piensa que con subvenciones podemos erradicar la maldad de estos individuos, en su frente no se marca lo que se propone, no avisa de sus intenciones, procede a efectuar el hecho de su maldad cuando menos los esperamos. Por ello yo me pregunto, dónde se han invertido estos 200.000.000 millones de euros, en hacer pulseras nuevas, que su efectividad es muy discutible, en que a cada posible víctima se le aplique un agente de compañía las 24 horas del día. Se puede predecir cuando se va a cometer el delito en los casos que nos ocupan.



Es una solución a largo plazo la que se debe de acometer y se debe de acometer desde unas bases que radiquen en la educación de la sociedad, en inculcar en la sociedad el respeto a las leyes, a las normas, a las personas, y en el caso presente a las mujeres por se mujeres, por ser personas y por ser la más grande de la riqueza del ser humano, la de ser madres.



Pero la educación de una sociedad no se consigue si aquellos que la representan nos ofrecen esas situaciones tan degradantes que en todo momento se observan en quien tienen el deber de hacer patente, el respeto, la educación la oratoria que puede ser demagógica pero dentro de los límites de un saber estar y de respeto hacia aquellos lugares sedes de la representación del estado. El político es el representante del pueblo, no es un tentáculo de captación de poder, es un gerente a tiempo parcial y no el poseedor de la verdad indiscutible y del pensamiento unipersonal, está obligado a ser una figura que irradie hacia los ciudadanos una voluntad de trabajo y de integración en el futuro social de quienes le votaron un espíritu de superación de los valores humanos y sociales del estado a que pertenecen, el comportamiento de sus elegidos en el terreno político debe marcar el orgullo de los ciudadanos y el respeto por los de otras naciones.