El lunes de esta semana se celebró en las Corts Valencianes la ronda de comparecencias de expertos y expertas en la Comisión de Igualdad y LGTBI con motivo de la tramitación del anteproyecto de Ley de Igualdad de las personas LGTBI. Una ley muy esperada por las entidades dedicadas a la atención de lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales de toda la Comunitat y elaborada con una amplia participación social.

Desde Diversitat quisimos llevar la voz de las víctimas de los delitos de odio. Una voz silenciada por la violencia y que ha estado tradicionalmente invisibilizada en una sociedad que no reconoce que los delitos de odio contra personas LGTBI deben formar parte de la agenda política. Yo mismo comparecí para mostrar a la Comisión que esta violencia atenta contra nuestros derechos, forma parte de un ciclo y de un continuo que comienza en la infancia, invade todos los ámbitos de nuestra existencia y no cesa hasta que morimos. Una violencia que, si no se denuncia, nunca formará parte de la agenda política ni lograremos su prevención y erradicación.

Algunos testimonios erizan la piel. La niña trans de cinco años a la que su padre somete a exorcismos religiosos y nos dice que es mala porque «tiene el demonio en el cuerpo». El joven trans de diecisiete al que su padre amenaza con echar de su casa si no renuncia a su identidad; la pareja de mujeres que, después de cuarenta años juntas y trece de casadas, fueron separadas en la residencia de mayores o la pareja de chicos agredidos a pedradas en la piscina de su urbanización porque se dieron un beso. Ejemplos de los 79 recogidos en 2017 por el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia o que forman parte de los 40 que han sido recogidos durante este año 2018. Tan solo la punta del iceberg de una violencia invisible y desconocida.

Por eso no se entiende -una vez escuchados estos testimonios terribles- que el Partido Popular plantee el voto en contra a una Ley que por encima de todo viene a reconocer nuestro derecho a la dignidad. Esto pondría otra vez de manifiesto que nuestros derechos, para una parte de la sociedad, dependen de una ideología política. Y esta dependencia ideológica del reconocimiento de nuestra dignidad, en pleno siglo XXI, es inaceptable. Los derechos humanos son, y deben ser, universales. Independientemente de la ideología política de cada uno.

Y esto no se cuestiona en ninguna democracia avanzada por ningún partido, sea del color que sea.