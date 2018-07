Sentido y sensibilidad

Lunes

EL ABANICO Y EL TIFÓN

Contra la suposición de la mayoría de ilicitanos, la pieza musical originaria de Elche más conocida en el resto del planeta no es el «Misteri» sino «El Abanico», un pasodoble compuesto por el maestro Javaloyes con el que la banda del Palacio de Buckingham ameniza el cambio de guardia o algunas ceremonias señaladas como la inolvidable inauguración de los Mundiales de 1.966. Cuando Soraya desplegó un abanico rojigualdo durante su discurso ante los compromisarios del PP pensé inmediatamente en el pasodoble, intuyo que por una asociación retorcida con el hecho de que la esposa de Pablo Casado es ilicitana. El desenlace del Congreso me parece menos interesante que esta coreografía, por más que los titulares toquen a rebato: fractura, derechización, derrota del marianismo o victoria póstuma del aznarismo, todo ello regado con alguna cita bíblica de García Margallo. Si las diferencias ideológicas entre PSOE y PP caben en una octavilla, qué decir de las que puede haber entre facciones de un mismo partido. Lo que se dirimirá a partir de ahora es la crueldad de las represalias y la prodigalidad de las recompensas. Otro cambio de guardia, vaya.

martes

AIR FORCE PICNIC

El presidente de gobierno y su esposa han volado en avión oficial para asistir a un concierto de «The Killers» («Los Asesinos»). No hay necesidad de enfatizar la evidente utilización de fondos públicos para actividades privadas, una confusión frecuente en España que ha terminado por incorporarse al paisaje junto a un toro de Osborne. Son las explicaciones posteriores las que siempre deparan jolgorio o estupefacción. Aquí, la vicepresidenta Calvo ha logrado superar todas mis expectativas al referirse a la «agenda cultural» del presidente para justificar el desplazamiento conyugal con cargo a presupuestos. Soy especialmente sensible a las agendas culturales desde que sufrí una visita guiada a una exposición cuya obra más aclamada resultó ser un marco sin lienzo. La canción emblemática de «The Killers» se titula «Mr. Brightside» («Sr. Optimismo») y es otro marco hueco con una melodía insufriblemente monótona y estrofas inalcanzables sobre el mal de amores y los consecuentes problemas mentales de un tipo que, a pesar de ello, se hace llamar «Sr. Optimismo». Puede parecer tan premonitorio como que Aznar también sea devoto de «The Killers».

miércoles

CAUSA JUSTA

Ha provocado sensación en Beluchistán la imagen de Quim Torra con una fotografía de Churchill que sobresale ostentosamente del bolsillo de su chaqueta. Es una de las escasísimas fotografías en las que Churchill no aparece fumando. Fue tomada en 1.941 y no en 1.940, «la hora más difícil», cuando Churchill encarnó a través de sus discursos ese espíritu de resistencia indomable frente a la tiranía nazi que capta con precisión coral la película «Dunkerque». Tampoco es la fotografía más elocuente en este sentido (al público norteamericano le encantó otra en la que Churchill empuñaba una metralleta con un enorme puro en la boca, al estilo de Albert Finney en «Muerte entre las flores»). Por lo demás, se precisa un esfuerzo severo de imaginación para identificar a la Alemania nazi con la democracia española de 2.018, aunque el esfuerzo se convierte en un ejercicio intelectual sobrehumano si se compara a Churchill con Torra. No concibo políticos más antitéticos, salvo San Pedro y Nerón. Sencillamente, Torra representa todo cuanto Churchill detestaba y jamás hubiesen compartido trinchera.

jueves

SABUESOS

Esta mañana, a las 12:20 aproximadamente, las cabeceras digitales anuncian que el diputado Teodoro García será el nuevo secretario general del PP y la exministra Dolors Montserrat su portavoz en el Congreso. A las 12.43, uno de esos diarios coloca bajo la noticia esta otra: «Una empresa de la familia de Dolors Monserrat figura en la lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria». Imagino a la redacción movilizada para escarbar en la vida, obra y milagros de los protagonistas y su júbilo al descubrir en apenas veinte minutos nada menos que una empresa morosa vinculada a la flamante portavoz. Supera la peripecia del efímero ministro Màxim Huerta, quien al menos disfrutó de dos días libres de sospechas. Lógicamente, conjeturo que de un momento a otro la página se actualizará con algún ominoso descubrimiento sobre el pasado de Teodoro García; pero los minutos transcurren lánguidamente y me malicio que tal vez Teodoro sea el único español sin parientes morosos. Por fin, a las 13:28 se desvela un turbio antecedente: «Teodoro García Egea, nuevo secretario general del PP, fue campeón mundial de lanzamiento de huesos de aceituna con la boca en 2008».

viernes

EL LIMBO

Ya es bastante pintoresco llegar al Gobierno gracias a los votos de unos señores cuya encarcelación has apoyado, pero el pasmo se multiplica si además pides a tus benefactores que te regalen 6.000 millones de euros para quitarles votos. El incremento del techo de gasto que pretendía Sánchez podía presentarse honorablemente como un intento de restituir derechos que la austeridad presupuestaria había avasallado; y la negativa de Podemos a autorizarlo, como un ultimátum al Gobierno para que ignorara la ortodoxia de Bruselas y acometiese una política económica verdaderamente redistributiva. Estos serán probablemente los argumentos que utilizarán ambas partes durante la resaca de la votación confiando en la credulidad del público. De todas formas, Sánchez también necesitaba a los golpistas catalanes y éstos, aunque acreditadamente codiciosos, dudan entre vender las llaves de su república nonata o proseguir con los preparativos de suicidio colectivo. Por último, la mayoría absoluta del PP en el Senado iba a torpedear la propuesta ralentizando su entrada en vigor. Un alma ingenua se preguntaría si vale la pena gobernar en estas condiciones. Claro que vale la pena: es mucho peor no gobernar.