La revolución silenciosa

Usted no se puede perder esta película este verano. El director alemán Lars Kraume dibuja esa sociedad en 1956. Es decir, hace nada. Un canto a la libertad desde el más inhóspito del griterío social. Una radiografía de lo que supuso la llegada del comunismo a la Europa post nazi. Un canto ahogado por un totalitarismo que sustituyó a otro.

Europa está acomplejada. La terrible historia nazi invadió nuestras vidas y nunca deberemos olvidar los millones de judíos, gitanos y homosexuales que fueron aniquilados por una de las mayores perversiones humanas de nuestra historia. Europa nunca será la misma. Esa huella de dolor permanecerá entre nosotros, y que no se olvide. Pero a la finalización del nazismo, y sus derivadas fascistas en el resto de Europa, aconteció el comunismo. Otra de las grandes lacras humanas. Está bien que no permitamos que un partido nazi vuelva a acampar a sus anchas. Pero también parece irracional que algunos partidos se hagan llamar comunistas después de las atrocidades comunistas desplegadas por un régimen totalitario. En un su artículo de El País de 21 de julio del presente, Antonio Muñoz Molina, y bajo el título de «Veneno de palabra», decía: «Nacionalismo, racismo e irracionalismo forman un caldo pútrido que ha empapado mucho tiempo la cultura europea». Y es Europa la que necesita vacunarse contra el nazismo y contra el comunismo.

Los dos totalitarismos se esforzaron por despojar al ser humano de su dignidad. La película refleja perfectamente esa visión totalitaria de un estado opresor donde el individuo no es más que una pieza de un proyecto segador de conciencias. Allá donde acampó el comunismo, allá no creció la hierba. Y esa sustitución de la libertad individual por una colectividad mal entendida fue capaz de separar familias, reducir conciencias, maltratar pensamientos libres y colectivizar la educación. Se trataba de no permitir una sola disonancia que hiciese frágil el sistema. El sistema totalitario.

La educación fue el campo de entrenamiento de este comunismo. Una lección tras otra de dirigismo social que convertía al individuo en un ser inferior sobre el supuesto «bien común». Todos aquellos que no cumplían escrupulosamente con la doctrina comunista eran tachados de fascistas. Esa analogía era necesaria para poder reescribir las memorias de cada uno de los intérpretes. Era toda una farsa. Pero el teatro funcionaba. Policías, el ministro, los chivatos, la violencia? Todo al servicio de una revolución de la gente, pero sin la gente.

Porque a la gente, una vez les hacías el lavado de cerebro, y les condicionabas su periplo académico o profesional, estaban enganchados a la causa. Todo funcionó como un reloj. Un reloj maligno que contribuyó a que Europa haya sido la creadora de los dos infiernos más repugnantes de nuestra recién historia: el nazismo y el comunismo. Un avatar de personajes encapsulados en su parque jurásico donde la supervivencia, tal como ocurrió en los campos de concentración, era la única ventaja de seguir viviendo.

Ni fue revolución, ni se hizo en silencio. Solo esos alumnos, retratados en la película de manera genial y que son reales, pudieron escapar a esa maldita realidad. No justifique nadie ninguna bondad del comunismo. Nadie se haga llamar comunista, porque es lo mismo que fascista o nazi. Nadie ponga las supuestas bondades del comunismo, o sus fuentes, como si la privación de libertad no fuese bastante para repudiar el sombrajo del totalitarismo. Ese periodo infame no puede ser entronizado sin contar a las víctimas.

Tiene usted que leer a Sandor Marai, el escritor húngaro que relató en su libro «Tierra, tierra», el atronador paso del comunismo por nuestras vidas. Dedicó su primera parte del libro a relatar el horror del nazismo y la liberación que supuso la llegada del comunismo. Para posteriormente llegar a la conclusión de que eran la misma serpiente maligna totalitaria que eliminó el espíritu europeo del bien. Hay demasiadas historias silenciosas que hicieron de su revolución la lucha contra las tiranías fascistas y comunistas. Y el silencio de los millones de víctimas sería suficiente para equiparar los totalitarismos. Sean del color que sean. Independientemente del número de víctimas que hayan cosechado. El silencio no es el olvido. Gritemos contra el comunismo, y contra el fascismo. Es lo mismo. Hasta septiembre, buen verano.