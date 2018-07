Hay programas, muchos programas, que se arman con material de derribo, con sobras, con cascajo, con gente que fue pero hoy apenas es, con gente que tuvo tirón y hoy la fama loca, la fama clínex, la fama de quita y pon, se los llevó por delante como el viento fuerte se lleva lo que pilla. No quiere esto decir, ni mucho menos, que esa gente, estos famosos, no tengan una trayectoria, un haber, una cosa, una obra, qué va. Pero hay famas y famas. Por ejemplo, no es igual, pero ni por asomo, la fama que cubre entera, y con rayos de luz muy potentes, a Rosa María Mateo –qué espléndidos 76 años-, propuesta como administradora única de RTVE por el Gobierno, retirada pero en segundos recordada y reconocida, que la fama un poco cutre de Agustín Bravo o la fama innecesaria de la absurda Raquel Bollo.

No hablemos de Ángel Garó, estrella del siglo pasado devenida en parodia de sí mismo, hambriento de platós a cualquier precio, redivivo de su justo olvido gracias a líos de convivencia con su pareja como un vulgar vecino del quinto, cuya fama fue pero hoy sólo es una fama muerta. Y así hasta una momificada Olivia Valere, reina, decían, de la noche marbellí, es decir, una fama de macarras y horteras con mucho pedigrí. Y Melody. Que no falte Melody, la del gorila, ay, dios, que me da un soponcio. Como verán, Málaga está que se sale. Pues bien, con este material de derribo los de Ven a cenar conmigo, versión veraniega, han viajado a la bella ciudad andaluza y los han puesto a trabajar para entretener al pueblo. Seguro que si sacan trapos sucios en las veladas se garantizarán algunas horas de plató futuras. Qué cosita dan estos famosillos.