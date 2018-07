La gaviota cambia de rumbo

Con la elección de Casado, el PP rompe con su tradición de elegir para sus puestos más importantes dentro del partido a personas con, en teoría, alta cualificación

Aún es pronto para saber si los cambios ideológicos anunciados por Pablo Casado en su primer discurso como nuevo presidente del Partido Popular formarán parte de su programa político de cara a las próximas elecciones generales o han sido un brindis al sol con los que consiguió ganar el Congreso Nacional del pasado día 21. Sus alusiones a una necesaria reforma legal de cuestiones que se consideran superadas hace ya tiempo, como es el caso del aborto, su negativa a regular la eutanasia, asunto de creciente regulación legal por parte de los países más avanzados y democráticos de la Unión Europea, así como su querencia a pregonar la protección de la familia sin que haya explicado a qué se refiere cuando habla del concepto de familia, es decir, si incluye en él a las familias monoparentales o de cónyuges del mismo sexo, podría suponer que, en el caso de que Pablo Casado consiguiese algún día lograr la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, España se situase en ciertos aspectos al mismo nivel que países como Polonia o Hungría.



Cabe destacar que con la elección de Pablo Casado el Partido Popular rompe con su tradición de elegir para sus puestos más importantes dentro del partido a personas con, en teoría, alta cualificación profesional ganadores de difíciles oposiciones para trabajar en la Administración del Estado. Y decimos en teoría porque si hay algo que une las biografías de personas tan dispares como Rajoy, Aznar, Dolores de Cospedal o Soraya Sáenz de Santamaría, es que tras ganar una difícil oposición apenas ejercieron su actividad profesional, comenzando su andadura política a los pocos meses de haber superado oposiciones de gran renombre, pero con las que apenas han tenido ningún contacto laboral.



Por contra, Pablo Casado no ha tenido ningún trabajo fuera de la política. Comenzó en ella siendo muy jovencito y hasta el día de hoy ha sido su única ocupación laboral. La cara de estupefacción y asombro de Mariano Rajoy en el Congreso que eligió a su sustituto lo resumió todo. Aquel joven al que casi todo el mundo ninguneaba, tanto como para no formar parte en su día del reparto de sobres de Bárcenas, con una titulación universitaria conseguida en muy extrañas circunstancias y con numerosos cursillitos (llamémoslos como corresponde) con pomposa denominación en inglés, dirigirá un partido dominado hasta ahora por estirados opositores. No es casualidad que en su primer discurso aludiera en varias ocasiones a Adolfo Suárez, político al que no le une nada salvo dos cosas. Que los dos dieron el salto a la política nacional desde Ávila y que los dos, comparados con sus compañeros más directos de partido, comparten una muy justa cualificación profesional y laboral.



El discurso de Sáenz de Santamaría en el Congreso Nacional del PP se ajustó a sus circunstancias, como diría Ortega y Gasset. Leyó la exvicepresidenta un discurso monótono y opaco, con un tono de voz que producía sueño y aburrimiento. No improvisó ni una sola frase. Yo por lo menos, al escucharla, no pude evitar bostezar varias veces. Estoy por descargármelo en mi teléfono móvil y escucharlo con auriculares en mis noches insomnes. Con este discurso Sáenz hubiera sacado un sobresaliente en alguna de las asignaturas de la carrera de Derecho, pero fue totalmente insuficiente para convencer a los compromisarios de que la votasen. Por el contrario, Pablo Casado hizo el discurso que llevaba ensayado toda su vida. No tuvo que leer nada de tantas veces que lo ensayó delante del espejo, antes de irse a dormir, después de haber recibido ese día el enésimo desplante de algún segundón del Partido Popular.



Suponiendo que la investigación judicial sobre el máster que cursó casado en la Universidad Juan Carlos I determine que no hubo ninguna irregularidad, los numerosos cambios legislativos que ha prometido llevar a cabo en las últimas semanas para contentar a colectivos como hazteoir.org pueden pasarle factura. Pretende este «nuevo» Partido Popular regresar a sus esencias, según ha aclarado Casado, sin que se sepa a qué se refiere con exactitud. Si lo que quiere Casado es que el Partido Popular regrese a los rancios años 80 avecinamos poco éxito en su gestión del partido. España es un país que quiere mirar al futuro, y ese futuro se centra en dejar atrás las vetustas ideas que pretende imponer el ideario ultraliberal que aplicó Margaret Thatcher en Inglaterra, mezclado con las ideas de ciertos obispos que no terminan de entender el siglo en el que viven.



El principal damnificado de la elección de Pedro Casado ha sido Albert Rivera. Tras el golpe que supuso para él la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, tiene que ver ahora que ya no es el político más joven responsable de un partido político. Sin embargo, Rivera tiene un campo de votos al que parece haber olvidado Casado: el de los urbanitas conservadores que no están dispuestos a renunciar a ejercitar su libertad personal sin tener que dar a nadie explicaciones de carácter moral en materia sexual o familiar.