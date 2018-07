Ens deixa un gran empresari compromès, savi i millor persona, queden grans exemples del que dic, el grup d'empreses que agrupa a més de 500 persones, i que ara segueixen avançant amb el seu fill Rafa al capdavant.



Però faré esment a compromisos que tu, en primera persona, vas assumir. Recorde les llargues reunions que realitzaves amb Paco Molina entre uns altres per salvar i tirar endavant la Paperera de la Alqueria d'Asnar, o la vaga del tèxtil de 21 dies on recollies diners per repartir a les famílies necessitades dels treballadors que estaven en vaga. Aquestes com a exemple, però serien innombrables totes les teves intervencions a favor d'empreses i treballadors.



Recorde també una de les primeres reunions en el teu despatx, quan en la teua taula tenies la gaseta sindical que elaborem en CCOO, la meua sorpresa va ser tal que et vaig preguntar com la tenies aquesta gaseta, la teua resposta va ser que com t'anaves a reunir amb una sindicalista sense conèixer quines eren les nostres reivindicacions o plantejaments sindicals, abans de proposar-te la qüestió, ja tenies la resposta i solució a la mateixa.



Felino ha estat una persona que coneixia molt bé tot el que cap, a les seves contraparts a cadascun i una dels seus treballadors i treballadores, i sobretot el respecte cap a ells era el que prevalia quan es referia als seus treballadors i treballadores.



Però, on no estava Felino?, no sabria dir, si parlem d'esport, la festa, l'economia, la societat etc. Ho ha estat tot i ha estat en tot, també per que tothom ho ha necessitat i allí ha estat.



Vull, en est article, agrair-te el compromís i respecte que sempre has tingut amb CCOO. I amb tots i cadascun dels seus dirigents, has estat un adversari (amic) noble i sincer, quan tocava acordar acordàvem i quan no podia ser, ajornàvem el compromís per més endavant.



Amb la pèrdua de Felino se'ns va «un dels grans», ell era una persona d'aquestes que veritablement és irreemplaçable, les generacions que hem tingut l'oportunitat de compartir múltiples experiències amb ell sabem de la seva vàlua i compromís no solament pel seu sinó pel de tots, pel més just i equilibrat.



Has estat respectat i admirat per tots els empresaris i col·legues, pels sindicats però sobretot pels teus treballadors que t'admiren i respecten com ningú com així ho diuen i demostren i aquesta és la millor de totes les opinions.



Don Rafael, allà on estiga, no perda aquestes ganes de lluitar com ho ha fet sempre. I sobretot no canvie el seu caràcter.