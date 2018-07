María Asquerino, actriz a la que durante unos años definí como «Mi ex amiga la Asquerino», fue durante veinticinco años la mejor amiga que tuve dentro de la profesión teatral; a pesar de llevarme veinte años nuestra relación siempre fue sincera y divertida, sin que la diferencia de edad fuera un obstáculo, y la confianza hasta en lo más íntimo era enorme. Hoy, ya fallecida, la recuerdo con afecto. Y también recuerdo que estando preparando un libro de memorias, quiso titularlo Mis pobres hombres, que fue pronto desechado a sugerencia de la editorial, dado el historial amoroso de la actriz, ese título podía levantar ampollas; y fue sustituido con el más aséptico y menos comprometedor de Memorias. El desechado título del libro me hace reflexionar sobre los políticos que hoy son estrellas del firmamento de la política, convertidos en líderes de sus respectivas formaciones. Y no hay ninguna lideresa, lo que da mucho en qué pensar. Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Alberto Garzón son, como se sabe, los líderes de los partidos a los que representan, «Jóvenes pero suficientemente preparados» como reza la muletilla. Me referiré especialmente al último en alcanzar el estrellado, es decir Pablo Casado. Ninguna objeción a su elección, puesto que ha sido el resultado de las votaciones de los militantes del Partido Popular a través de compromisarios, en una actuación democráticamente correcta. Y desde mi punto de vista, no parece que esa elección, dadas las declaraciones del elegido y las intenciones hacia las que apunta, dirija al PP hacia una estructura actualizada, a ese aggiornamento (palabra que significa «actualización» en italiano, y que popularizó el Concilio Vaticano II) que es hacia donde se dirigen la mayoría de los partidos políticos modernos. Casado dirige su liderazgo a la regresión del partido, al pronunciarse abiertamente contrario a temas tan superados como el aborto y la eutanasia, por poner dos ejemplos. Y creo que, o bien se equivoca, o nos está engañando para recuperar los votos de los militantes desengañados ante tanto modernismo (sic), los más ortodoxos, que en realidad son la mayoría. El empeño de todos estos líderes en alcanzar el poder me produce cierta ternura; sus ideales de pureza sucumben ante una realidad que les hace comulgar con ruedas de molino, desde la imagen cuidada propiciada por sus asesores que vigilan hasta el último detalle de su vestuario, peluquería y demás, hasta su forma de comunicación, moderada o agresiva según lo demande el momento. En resumen, es difícil que puedan ser ellos mismos, que es lo que la mayoría de los ciudadanos desearíamos; de «prohombres» pasan a ser sencillamente «pobres hombres» obligados, en muchos casos, a abdicar de sus verdaderas convicciones en aras de conseguir o mantener el lugar tan ferozmente perseguido. Todos ellos tienen en común esa juventud tan valorada hoy, en detrimento de la experiencia que proporcionan los años, con la rara excepción de la reincorporación a la política del veterano Josep Borrell, actual ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. A un político joven se le supone audaz y comprometido con su tiempo, sin que por ello deba resentirse su ideario. Pero a poco que se reflexione, la pléyade de jóvenes líderes políticos, conservadores y progresistas, que nos eran tan necesarios acusan síntomas de vejez mental, que es precisamente lo que menos necesita España. El calificativo misericordioso de «!Pobre hombre!» es lo que verdaderamente deberían combatir mediante la defensa sin complejos de sus convicciones y sin dar bandazos, porque los ciudadanos tenemos derecho a saber qué terreno pisamos.<br /> <br /> La Perla. Verídico. Una señora se dirigió a la ventanilla de una entidad bancaria solicitando sacar 50 euros de su cuenta. «Lo siento, señora, pero por ventanilla solo podemos entregar un mínimo de 200. Vaya al cajero». «No he traído la tarjeta, solo la cartilla de ahorro». «Pues lo siento, pero no puedo entregarle esa cantidad». «Bueno, deme los 200 euros». Entregado el dinero, el empleado preguntó: «¿Desea alguna otra cosa?». «Sí, quiero ingresar 150 euros». ¡La inteligencia al poder!