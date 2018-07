Hay vida después de las fiestas de la Reconquista; doy fe!. ¡Mira a ver Josep, si, tú, Borrell, explícale a Teresa Ribera, tu compañera de gabinete, en el que es, entre otras cosas, ministra de Medio Ambiente, qué es una cuenca deficitaria!. No dudo de la capacidad intelectual de nuestros ministros -y ministras-, pero, a veces me cuesta creer lo que leo o escucho y me quedo más «ojiplático» que el emoticono del «guasap». Pedro Sánchez va a tener que llamar al orden a los miembros -y «miembras»- de su gobierno para que no hablen de lo que no saben, porque corren el peligro de «meter la gamba» hasta el «corvejón» y luego se ven obligados a hacer lo que decía Guillem de Castro en «Las mocedades del Cid» (siglo XVII), «sostenella y no enmendalla», lo que viene siendo la «actitud de quien persiste empecinadamente en errores garrafales, incluso a sabiendas, por orgullo o por mantener las apariencias, aunque mantener el error cause un daño peor que no enmendarlo». El asunto es que parece como si nos la quisieran «meter blanda» y a los de la comarca, a saber los «vesinos» y «vesinas» de la Vega Baja, nos cuesta tragar según qué cosas, sobre todo si se empeñan en hacernos «comulgar con ruedas de molino», que, «pa» quien no haya visto «denguna», «son mu grandes» y tragárnoslas sin, por lo menos, acompañarla de «un quintico» cuesta «muncho», porque nos "raspa el gargamel".



¡Vamos a ver, alma de cántaro!. ¿Cómo se te ocurre decir que en España no hay cuencas deficitarias ni excedentarias?. ¡Es que no te das cuenta que diciendo esas cosas -que luego tienes que mantener y defender, aunque sea por el qué dirán- haces el ridículo y niegas lo evidente!. ¡Qué «chiguita» ésta; «no se da cuen» que es ministra!. ¡Mira, empecemos por el principio!; ¡es lo mejor!. ¡A ver, repite conmigo, «a», «b», «c»?y así hasta la «z», que, por si no lo sabes, es la última letra del abecedario!. ¡Venga, algo más fácil, las vocales: «a», «e», «i», «o», «u»!. ¿Lo vas pillando?; ¡me alegro!. ¡Vamos bien!. Ahora, la «m» con la «o», «mo»; la «t» con la «o», «to» ; todo junto, «amoto». Teresa, hija de mi vida, ¡una cuenca excedentaria es, por ejemplo, la del Ebro y una deficitaria es, por poner un caso más que evidente y por aquello de que a los «vegabajeros» nos pilla más «serca», la del Segura!. ¡Y todo porque, por si no te has «dao» cuenta, por donde discurre el Ebro llueve más -¡que se lo pregunten a los de Zaragoza!- que en Murcia. Por lo visto, entenderás de otras cosas, por ejemplo de «Desarrollo Sostenible», y por eso, imagino, te elegiría el «ínclito Sánchez» para formar parte de su Gobierno. Pero, ¡mira; si «te se» ocurre darte una vuelta por Almoradí, Rojales, Dolores, San Miguel de Salinas, Montesinos, Orihuela, Benferri o cualquier otro pueblo del cono sur alicantino y «dises» que la del Segura no es una cuenca deficitaria «te corren a gorrasos» o «te tiran un legón o una feseta a la cabeza» (entiéndanse las expresiones, a las que no doy tintes machistas; os lo juro por Cruella De Vil). ¡Y no digamos «na» si te «empareja» el jefe de ASAJA, Eladio Aniorte, que no se calla una cuando se trata de hablar del agua que no tenemos y tanto necesitamos!.



Ministra, ¡te lo digo sin acritud, como decía tu jefe, «Pepelui» Rodríguez Zapatero!. ¿Sabes por qué arranco esta tribuna nombrando a Borrell, actual responsable de Exteriores?. Pues porque don Josep, siendo ministro de Felipe González, pergeñó un Plan Hidrológico Nacional que, paradójicamente, no se cargó el PP de Chema Aznar, sino una de sus compañeras «sosiatas», Cristina Narbona, y en el que se contemplaba la interconexión de cuencas para llevar agua a las deficitarias, como la del Segura. ¡Y todo porque, por ejemplo, en la Vega Baja o nos morimos de sed, que es lo más normal, o nos ahogamos, de ahí que, en tiempos del general Franco -¡joder, he «nombrao» la bicha!- en nuestra zona se construyeran pantanos o, más recientemente, se encauzara el Segura a su paso por Orihuela, aunque la obra deje mucho que desear!. Luego, por si no lo sabes, el PP de Chemita redactó otro anteproyecto para poner en marcha un nuevo PHN, pero ZP se lo cargó, porque no era el suyo. Los PHN se basan en un principio que últimamente esgrime mucho tu jefe Sánchez con los rescatados en el Mediterráneo, la solidaridad: ¡llevar agua a donde no la hay, pero como algo normal, no extraordinario!. Oye, una sugerencia, por si quieres saber si la del Segura es una cuenca deficitaria y por eso necesita trasvases, pregúntale a Borrell, que, en el consejo de ministros -¡y ministras!- o en el Congreso, se sienta a tu lado o date un «paseico» por el «salón de los pasos perdidos» charlando con él y verás cómo aprendes cosas que desconoces, porque tal vez no fuiste a clase el día que hablaron de cuencas deficitarias y trasvases!. ¡Verás como sales reconfortada!. ¡Ya sabes que «el saber no ocupa lugar», aunque dicen que tienes «mucho prestigio internacional», porque, para según qué cosas, cuentan que eres «mu listica»!. ¡ZP desenterró las dos Españas, tú la guerra del agua; una pena!