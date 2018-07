¿MILLENNIALS?... PUES NO ESTOY SEGURO

Se utiliza el término generación para denominar al conjunto de personas que, por haber nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, se comportan de manera afín o comparable en algunos sentidos. A las generaciones también se les pone etiquetas, así, la generación del Baby Boom fue la del estallido demográfico posterior a la II Guerra Mundial, o la Generación X somos aquellos que nacimos entre finales de los sesenta y principios de los 70. Ahora llega la Generación de los Millennials -llamados así a los que hoy tienen entre veintitantos y treinta y pocos- porque estrenaron su mayoría de edad con el cambio de milenio. Todas las generaciones tienen su sambenito y son objeto de clichés que las caracterizan. La mía se define como la que pasó de lo analógico a lo electrónico, a la que le gusta disfrutar del aire libre, conocer personas, montar en monopatín y jugar al billar.

Las generaciones se analizan a posteriori, pero con los millennials no ha sido así, y esta generación ya goza de sus propias etiquetas. De esta manera, los millennials son los jóvenes mejor preparados de la historia. Otra característica, que rompe totalmente con la generación de sus padres, es su sentido crítico y exigente: colaboración, compromiso y tolerancia son algunos de los valores que quieren ver reflejados en la sociedad. Todo bien, pero no tanto. Respecto de su aptitud no hay duda, pero sí la hay respecto a su actitud en el mundo laboral.

Más del 50% de estos jóvenes prefiere no trabajar a hacerlo en una empresa que no les guste, un 76% considera que son sus jefes los que tienen que aprender de ellos, y el 79% considera que al trabajo hay que ir en vaqueros. Estos son porcentajes extraídos de encuestas de la OMD y Pew Research. Esto que parecen unos datos lúdico-festivos, revelan muchas cosas, fundamentalmente comportamientos que observamos todos los días con estos empleados en las empresas.

A ver, no hay que generalizar, de la misma manera que a mí, que soy de la X, no me gustaba el monopatín, todos los millennials no son iguales, pero por tirar de ironía para divertirnos en este tórrido domingo, les cuento algunas situaciones a ver si le son familiares. Por ejemplo, un millennial típico es aquel que sabe explicar todo, pero que ejecuta nada. El millennial vuelve loco al corrector ortográfico de Outlook, ya que la ortografía no es su fuerte. Tampoco lo es el trato directo con el cliente, ya que todos los clientes son amigos y tuteables. En su LinkedIn todos son jefes o directores de algo, de lo que sea.

El mínimo común múltiplo de cualquier directivo es el deseo de contratar un joven preparado, de trato educado y con una actitud de compromiso, ganas de aprender y que sobre todo lo demás tenga una cualidad en vías de extinción: interés. Ése empleado vale su peso en oro. Por ello esta época es la gran oportunidad para los millennials que no lo quieran ser. ¡Ay si pudiéramos volver atrás! Con lo que nos costaba a nosotros ganarnos un ascenso. Y, por cierto, lo millennials disfrutan de un poder adquisitivo un 111% superior al de sus padres ¿Puede que esto tenga algo que ver??