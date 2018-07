Un homenaje merecido y otras cosas

Hay que ver qué diferente resulta todo según de quién se trate y según vengan dadas las circunstancias. Andamos metidos de lleno en la temporada veraniega, el cogollo las fiestas populares en toda la piel de toro ibérica, con los festejos taurinos como epicentro de la gran mayoría, y de repente nos llegan noticias que muchos no esperan y algunos no desean.

A los primeros rumores se confirmó la noticia del final de temporada de José Tomás. Otra aparición fugaz, primero en diciembre con la Plaza México como escenario, luego Algeciras para reventar las taquillas. Y sanseacabó. El de Galapagar vive en ese vaivén constante que acrecienta su pseudomitología, salva unas cuantas ferias y deja en evidencia a la mayoría de medios de comunicación que, de pronto, pasa de no ofrecer información taurina a desarrollar toda una serie de páginas alrededor del suceso. José Tomás es un fenómeno poliédrico, de dispar interpretación para los aficionados: los hay que le ven como la personificación y ejecución misma de lo que debe ser el toreo, y también quienes entienden que resta más que aporta a la tauromaquia por los números desaforados que empañan todo cuanto toca. Ponerle cifras al arte siempre tiene sus riesgos. Pues eso, que José Tomás ha dejado libres todos los toros que tenía apartados en las dehesas y ha hecho mutis por el foro, ya de por sí mudo.

Y mientras el Deseado de Galapagar se va cuando casi todos le pretenden, el Olvidado de Ubrique vuelve cuando nadie le ha llamado. Sí, como lo leen. Será en Cuenca, el 19 de agosto. Tienen algo menos de un mes para ponerse las pilas y encargar la entrada todos aquellos que deseen revivir el fenómeno Jesulín, si es que los hay. Y para que todo el mundo se entere del regreso, el gaditano ha tirado de desparpajo interpretativo en un par de vídeos de dudosa confección donde se puede observar la enorme expectación que despierta su reaparición. Ciertamente Jesús Janeiro parece ya más una caricatura de sí mismo que un torero, y no con ello hay que restarle los méritos acopiados durante esos locos años noventa del «boom» televisivo taurino, cuando a las grandes cadenas no les daba ningún reparo aprovechar el tirón de audiencia que daban los Litri, Cordobés, Rivera, Cristina Sánchez y, a la cabeza del sarao, el propio Jesulín. El aumento en cantidad conllevó no solo el descenso en calidad (no hubo cuidado en qué se emitía por pantalla), sino la asociación de la fiesta con un imaginario degradante y degradado. Baste recordar aquella «corrida para las mujeres» acaecida en Aranjuez que, amén del juego infamante de palabras, supuso un horrendo espectáculo se mirara por donde se mirara. Al aficionado, de Jesulín le quedó su templada técnica y poderío más el mucho público que llevó a las plazas, pero poco más de positivo. Ahora vuelve no se sabe muy bien a qué, pero vuelve. Tampoco ha quedado claro si solo a Cuenca por ser Cuenca, o hay amenaza de «tourné» de agradecimiento por los servicios prestados. Repito, sin que nadie le haya llamado...

Y en Alicante, a la espera de esas dos tardes de lección práctica y novillada los días 2 y 3 de agosto, la Tertulia «Amigos de Nimes» ha organizado, para celebrar sus 25 años de fructífera existencia, un más que merecido homenaje a Paquito Esplá, el patriarca de esa familia tan alicantina y tan torera. Tendrá lugar en los salones del Museo Taurino Municipal a las 20.00 del próximo jueves 26 de julio, y contará con una nutrida e importante mesa redonda, coordinada por José María Jericó. En ella participarán Fernando Claramunt, notable escritor taurino y amigo personal del homenajeado; Luis Francisco y Juan Antonio Esplá, sus hijos y destacados matadores de toros; y Vicente Hipólito, locutor de Radio Alicante y memoria viva de nuestra ciudad. Un caluroso homenaje para aquel eterno novillero, predecesor inmediato de Pacorro y El Tino, y cuya brava sangre sigue bombeada por los corazones de sus descendientes. Con toda la torería en la memoria.