La prueba de fuego, la reforma fiscal para 2019

En España, al igual que en otros países, se ha producido una desfiscalización progresiva de las rentas de capital. Aquí está el origen de la creciente desigualdad en los países occidentales durante y después de la crisis. No porque lo diga yo, que soy un aprendiz, quién lo ha escrito es Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda en la Universidad del País Vasco. Es más, llega a decir que los asalariados pagan el 85% de los impuestos directos, incluso la mayor parte de los impuestos sobre la riqueza ya que en gran medida estos recaen sobre las viviendas -IBI- y los vehículos, que son las riquezas a las que podemos acceder los asalariados. La desigualdad creciente en toda Europa, y más en España, está en el origen de los populismos, de los asalariados que no llegan a fin de mes, de la pobreza de jóvenes y menores y del creciente número de personas en riesgo de exclusión.

En España se ha producido una desfiscalización de las empresas. Hay que reformar el Impuesto de Sociedades para convertirlo en un impuesto que realmente grave los beneficios lo que permitiría ganar en equidad y en eficiencia. Y no se trata de subir el impuesto de sociedades, probablemente se puede mantener, pero para eso, se deben eliminar todos los beneficios fiscales (deducciones, amortizaciones aceleradas y otros, salvo los que sean para corregir fallos del mercado) porque son ineficientes y distorsionan las inversiones entre sectores. Teóricamente tenemos uno de los impuestos más altos, pero el real está en torno al 3%. Para garantizar una tributación efectiva se debería establecer un tipo impositivo mínimo en función del beneficio contable. Si se busca reducir la concentración de rentas, aminorar la desigualdad se debe mantener y reformar el Impuesto sobre el Patrimonio con una base común en todas las comunidades, y unos tipos mínimos, al igual que en sucesiones. Lo de la doble imposición es una falacia. Las rentas del ahorro deben grabarse de forma más eficaz debiendo eliminar determinadas bonificaciones al capital, reintroducir la transparencia fiscal para determinadas inversiones y actividades como las SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable) que en la práctica gozan de inmunidad fiscal.

El argumento tan repetido de que con la globalización las empresas se van si se ponen impuestos, no es exactamente así. El problema no es grabarlas menos, sino controlar mejor las rentas exteriores. La falta de control es lo que incentiva la deslocalización. En cualquier caso los impuestos no son un factor fundamental a la hora de localizarse las empresas. Para el presupuesto de 2019 hay un amplio margen para subir los impuestos sobre el capital sin que tenga costes en términos de empleo o renta. La actividad de las empresas depende, más que de los impuestos, de otros factores como la innovación o la capacidad para ganar mercados.

En cualquier caso haría falta establecer varios impuestos adicionales: un impuesto para gravar las transacciones financieras -la emulación de la tasa Tobin que anunció la Unión Europea- o la compraventa de acciones. Un segundo impuesto esencial sería sobre los beneficios deslocalizados que se aplicaría a aquellas empresas cuyos beneficios declarados no se correspondan con su nivel de actividad económica en España, como las transnacionales que venden por internet y se localizan en otros países. Por último, para compensar que la banca y los servicios financieros estén exentos del IVA, como están, habría que establecer un impuesto sobre el volumen de actividad de estos sectores que compensara la exención. Advierten con que lo repercutirán en los precios a los clientes; nada nuevo, como hace cualquier otro sector. Lo que resulta increíble es que se subiera el IVA a la cultura, y la banca siga exenta de IVA.

A pesar de las enormes resistencias con que se está encontrando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una mínima reforma fiscal es absolutamente imprescindible. Los presupuestos generales del estado (PGE) es el programa político del partido en el gobierno puesto en cifras, las necesidades sociales prioritarias reflejadas en las partidas, y en euros. Los PGE para 2019 son la prueba de fuego para el gobierno de Pedro Sánchez. Algunas de las medidas más duras del anterior gobierno fueron respaldadas por el PdCAT, ERC, incluso en ocasiones por el PNV y por supuesto por Cs. Sumar los apoyos de los diputados nacionalistas catalanes o vascos en cuestiones fiscales no va a ser fácil.