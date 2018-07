Listos para el despegue

Me agradó mucho poder asistir por primera vez a la gala Mejor Calzada de España de 2017, celebrada el pasado miércoles en el Teatro de Elda. La gala fue presentada por una Ana Poquet muy segura de sí y más hermosa que nunca, envuelta en un precioso vestido vaporoso de inspiración oriental. Me encandiló Nieves Álvarez, que resultó ser la premiada de este año, de la que he llegado a pensar que posiblemente sea en realidad un avatar y no una mujer de carne y hueso porque, como bien destacó el presidente del jurado, el simpático modisto riojano Modesto Lomba, no se puede ser más alta ni más guapa. En el cóctel, en el que me encontré muy bien rodeada de mis queridas contertulias, saludé también a Hannibal Laguna, el modisto posiblemente más internacional de nuestra provincia. Y muy especialmente me alegré de reencontrarme con Charo Izquierdo, a la que conocí cuando ella dirigía la revista Elle, hace mucho tiempo, que desde hace un par de años es la directora de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid y de no sé cuántas cosas más, porque Charo es una crack. De este evento querría destacar que en su conjunto resultó un éxito tanto de público como por su desarrollo, así como me parece muy relevante que haya conseguido atraer a la gala a personas del renombre de las citadas, así como a Paco Gil y otros destacados gurús de la moda. Doy por hecho que Manuela Laguna tuvo algo que ver en todo ello. Si tuviera que ponerle un pero, les diría que, como suele ocurrir en este tipo de actos, los discursos institucionales pecaron un poco por exceso.

Me alegra tomar conciencia de que en la provincia de Alicante se celebra un evento de estas características, en que se atrae a personas relevantes y además se difunde la imagen de marca de una ciudad, en este caso de Elda. Es un acierto darle a una modelo internacional de la talla de Nieves Álvarez la responsabilidad de ser la embajadora del calzado eldense durante un año y creo que lo va a hacer fenomenal. De hecho, nos puso a todas los dientes largos cuando confesó en un aparte el montón de pares que le habían entregado esa misma mañana, o sea que por falta de zapatos no será. Es preciso aplaudir este tipo de iniciativas, que sirven para posicionar Alicante fuera de nuestras fronteras, enlazándola con la modernidad y el desarrollo, básico para poder crecer y despegar.