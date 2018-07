La batalla de Alicante

No me refiero a la última escaramuza en las filas del PP de la capital, que tiempo habrá durante los próximos días para diseccionarla, sino al desembarco que, no sé si se han fijado, llevan protagonizando en los últimos tiempos los dos socios de gobierno en la Generalitat. Es cierto que Ximo Puig comprendió desde el primer análisis de los resultados electorales que esta provincia resultó clave para que el PSPV fuera la fuerza de izquierdas más votada en los comicios autonómicos. Precisamente por eso desde el minuto 1 ha estado presente en cualquier acontecimiento destacado, acto que se precie o requerimiento que se le haga. El alcalde de Elche, Carlos González, tenía hace unas semanas contabilizadas hasta 25 visitas a la ciudad ilicitana en estos tres años. Sin ser tan precisos, yo les diría que a Alicante aún ha acudido más, rompiendo esa vieja creencia de que la presencia del Molt Honorable era un hecho excepcional, dándole categoría de normalidad y contrarrestando carencias e incumplimientos. Pero no se crean que sus socios de Compromís se andan a la zaga. La presencia del conseller de Economía, Rafael Climent, sobre todo en las comarcas de l'Alcoià-El Comtat, compite intensamente con el president, aunque de forma más localizada. Además, en las últimas semanas el desembarco de Mónica Oltra también ha comenzado a intensificarse y se volverá aún más continuo a medida que se vaya acercado la convocatoria electoral. Tengan en cuenta que los actuales inquilinos de la Generalitat ya se han conjurado para mantener el actual status quo y seguir otros cuatro años más al frente del Consell, pero en juego está quién lo presida, porque las riendas las llevará la fuerza más votada y, para lograr serlo, esta provincia volverá a ser fundamental.