El registro de Torrevieja

Enfadada. Cansada. Desmotivada. Preocupada. Utilizada. Harta. Así me siento como funcionaria del por desgracia famoso PROP y Registro del Ayuntamiento de Torrevieja. Todos nos han señalado y nadie se ha molestado en saber lo que venimos sufriendo los empleados públicos por el caos organizativo fruto de la desidia de los responsables de los servicios municipales y cuyas consecuencias que tienen que soportar los ciudadanos.



Si una subvención se pierde o no se justifica en plazo. Si un contrato no se acuerda en el momento adecuado para su realización. Que no se hayan previsto las bajas de larga duración por intervenciones quirúrgicas programadas, ni los refuerzos a través de talleres de empleo o de personal de otras dependencias para no menoscabar el servicio. Todo lo que los funcionarios del Registro venimos avisando hace meses, en definitiva, ahora es culpa de las vacaciones, de que somos unos caprichosos y queremos disfrutar de nuestras familias y el merecido descanso al que tiene derecho cualquier trabajador.



Invito a alcalde y equipo de gobierno a que vengan a las 9 a la oficina del PROP y sientan el enfado, los comentarios y las miradas de los ciudadanos que esperan pacientemente horas con la esperanza de culminar la gestión que necesitan. Expliquen a personas ancianas, enfermas o acompañadas de bebés que tienen que esperan. Siéntense para observar el volumen de trabajo y el ambiente laboral con el que los funcionarios desempeñamos nuestro trabajo diario, realizando tareas que no deberíamos asumir por estar por encima de nuestras funciones o capacidades.



Un alcalde que nos culpa públicamente y alimenta la percepción negativa que nos tiene la ciudadanía. Una manipulación que no merecemos, ver como se infravalora nuestra profesionalidad, capacidad de trabajo y responsabilidad con nuestro compromiso de servicio público.



Pedimos que se nos escuche y que se tomen medidas en un negociado vital para el funcionamiento del Ayuntamiento. Tanto en el registro de entrada: carpetas llenas de solicitudes pendientes, decenas de cartas sin abrir, correos electrónicos, elaboración de informes para otros departamentos, plicas en proceso de contratación... Como en el registro de salida, el «trabajo interno»: cientos de documentos que necesitan tener su asiento de registro de salida para que al fin el ciudadano pueda obtener respuesta (certificados de estadística, ayudas básicas de los servicios sociales, licencias de obras, autorizaciones de todo tipo, devoluciones de avales, recursos?). Sin olvidar el servicio de ventanilla única y los envíos postales.



Aproveche la ocasión y explique al ciudadano con la verborrea que caracteriza a un buen político, que es por los presupuestos, o por la mala herencia del gobierno anterior, o porque el Ayuntamiento aún no ha sido capaz de disponer de los medios técnicos ni el personal suficiente en número, ni en formación para disponer de la sede electrónica y explique qué está haciendo para que este caos quede resuelto?si no hay ningún funcionario que por cogerse vacaciones lo estropee.