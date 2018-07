Instituto, albergue y misteri

En una reciente entrevista en este periódico, a últimos de mayo, el alcalde Carlos González, declaraba que, entre los motivos de satisfacción de su mandato, estaba el haber resuelto lo que textualmente llamaba, los «marrones» heredados del Instituto Tecnológico de la Palmera y el Albergue Juvenil de Altabix.



Curiosamente, el 20 de junio, INFORMACIÓN publicaba que el citado Instituto, que se había adjudicado un año antes a una empresa, aún no había abierto sus puertas y no estaba funcionando. Y, para colmo, el 12 de julio, se publicaba que el albergue juvenil, que había salido a licitación, tenía que quedar desierto ya que la única empresa presentada parecía que no cumplía los requisitos.



Peor imposible. Dos temas estrella que se nos decían resueltos y que no lo están. Si no están «gafados» faltará poco. Recuérdese que se trata de dos edificios, construidos y financiados con varios millones de euros de fondos estatales, y cerrados desde hace años, ya que nunca se les dio ningún uso. En el caso del Instituto de la Palmera (ITP) la idea era continuar los trabajos de investigación sobre la misma, que se hacían antes por la Estación Phoenix hasta que el PP la cerró; con especial atención a la producción de ejemplares «in vitro» que mejorasen y diversificasen su cultivo. Ya resultó llamativo que el Ayuntamiento actual, en vez de impulsar directamente una actividad tan importante para nuestro palmeral y en un momento tan delicado para éste, decidiera privatizar dicho cometido sacando a licitación un concurso para su adjudicación a una empresa privada. Y más llamativo fue que solo se presentara una empresa a dicho concurso, constituida, por cierto, días antes del mismo. Aunque nada llama más la atención que la confirmación de que el ITP, un año después de ser adjudicado, no funcione todavía. A preguntas de este periódico, la empresa alegaba, el mes pasado, que «todavía no disponía de toda la maquinaria necesaria y que sería después del verano cuando esperaba hacerlo». ¿Más de un año después de la adjudicación está así y no pasa nada?. Hasta parece que, desde el Ayuntamiento, se disculpa la situación. Deben existir razones poderosas para ello, ya que el propio pliego por el que se adjudicó la contrata dice, en uno de sus puntosque « Será considerada infracción muy grave: El no ejercicio de la actividad por el concesionario, en las condiciones previstas en el presente pliego». O este otro: «El cierre de la instalación durante un período superior a dos meses continuados, sin causa justificada, será causa de resolución de la concesión». Parece evidente que falta algo de información y transparencia en este asunto hacia la ciudadanía.



El tema del albergue juvenil de Altabix también se anunció, en su día, como una iniciativa que se desarrollaría desde el sector público. Pero, al igual que con el ITP, el Ayuntamiento actual también optó por su privatización, sacando a concurso su adjudicación. El problema, si se confirman las noticias, es que se quedará desierto y habrá que optar por sacarlo de nuevo o hacerse cargo el propio Ayuntamiento, y ofrecer un servicio que vienen demandando colectivos juveniles y estudiantiles de la ciudad desde hace tiempo. Tal vez sea el momento de que, en colaboración con los citados colectivos, se puedan arbitrar fórmulas que permitan su puesta en marcha en coordinación con los mismos. Sería la mejor garantía de su puesta en marcha y de una rentabilidad social evidente.



En todo caso, es de esperar que los dos temas se aclaren pronto y bien, porque ya tienen cierta antigüedad y es difícil justificar la situación actual por más tiempo.



En otro orden de cosas, lo que sí se ha resuelto, aunque con un retraso de siete meses, ha sido la nueva Junta Rectora del Misteri. Se ha tardado más de lo previsto y todo parece indicar que ha sido por el difícil encaje de algunas piezas en su nueva composición. Especialmente en las que tocaba nombrar a la Generalitat y al Ayuntamiento. En el cupo de la Iglesia no hay esos problemas. Ni siquiera la paridad lo es. Tenía que nombrar a cuatro y han sido hombres todos. Los cantores, eje principal del Misteri, se han quejado de infrarrepresentación y excesiva presencia de políticos. Es cierto. Hay tradiciones que cuesta cambiar. La presencia de Paco Borja, como nuevo presidente, es digna de resaltar y será positiva con una junta tan nueva en unos aspectos y tan veterana en otros.



El Misteri afronta retos importantes a corto plazo, tanto a nivel externo como interno. Hará falta que la nueva Junta priorice los intereses de la Festa sobre cualquier otro aspecto, para que todo vaya bien en beneficio de uno de nuestros Patrimonios de la Humanidad.