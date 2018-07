Aunque es una de las frases que acostumbra a decirme mi compañero David Pamies cuando quiere hacer referencia a que el tema en cuestión no es sólo nuestro y que lo tienen los demás medios, bien porque es rueda de prensa o un comunicado emitido por el ayuntamiento o la fuente informativa de turno, cuando digo agua para todos me refiero a la necesidad de repartir un bien fundamental para la vida humana y para la de cien mil familias que dependen de la que llega del trasvase Tajo-Segura en esta provincia y de 35 municipios que beben de ella a través de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, entre ellos los de mayor población, como Alicante, Elche, Torrevieja y Orihuela. «Con todo eso no se juega», afirmaba estos días José Císcar. El presidente provincial del PP, instaba a ser «contundente» al presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, en la defensa del trasvase ante la publicación de que el también socialista presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, había propuesto a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, la eliminación del mencionado trasvase, lo que unía con que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que las transferencias de agua debían de ser «algo extraordinario». El lunes trascendió que el borrador del documento de defensa del agua de Castilla-La Mancha propone «ni una gota de agua para el regadío en el Levante». Él jefe del Consell no tardó en salir a decir que «el trasvase es irrenunciable» y ayer su secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero dijo en Alicante con ánimo de no entrar en confrontación que la llegada de agua está «garantizada a corto plazo» ante unos regantes que recuerdan la imposibilidad de depender del agua desalada por falta de infraestructuras y por precio. Parece que se avecina una nueva y cruenta batalla de la sempiterna guerra del agua, algo a lo que esta provincia parece condenada.