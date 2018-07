Sí es no aunque sea sí

La pretensión de la ministra de excluir la interpretación judicial por su enfado en el caso de La Manada es irrealizable y más le valdría desahogarse en casa y no ante las cámaras

Esto de gobernar con la emoción en lugar de la razón es nota que caracteriza a este Gobierno. No pasa día en el que algún ministro no para alguna «genialidad», carente de valor y eficacia, manifestada en expresiones abstractas, aunque siempre extremas y dirigidas a colmar de alegría a la afición y de tristeza a la oposición. No son conscientes de que entre unos y otros hay un tercer grupo, mayoritario, sensato y equilibrado, que empieza a situar las declaraciones de algunos ministros en el terreno de la sorna y el pitorreo, de modo que es salir alguna ministra, especialmente Calvo y disponer todo para pasar un buen rato. Mala cosa que un ministro entre en el espacio del disparate y el chiste. Recuerden a Morán, cuya sola presencia, a pesar de ser un intelectual reconocido, movía al cachondeo. Y por ese camino avanzan algunos ministros de Sánchez y él mismo ante sus contradicciones. Es que no se le reconoce.



Ha dicho la señora Calvo que el gobierno va a proponer una reforma conforme a la cual toda relación sexual en la que no conste un sí expreso, será considerada violación. Eso es lo que ha dicho, con claridad y rotundidad, no otra cosa. Porque no ha manifestado, como sería lo lógico, que si no consta el consentimiento se considerará violación la relación al margen de que concurra o se pruebe violencia o intimidación en el caso. No, la ministra, extremando la palabra y el gesto grave, con ánimo de ganarse a la concurrencia, aunque generando en los juristas un sentimiento más cercano a la guasa que a la indignación, no ha dicho lo que podría ser discutible y posible, sino que ha soltado por su boca una estupidez tan grande, que ha desencadenado la hilaridad nacional. Que ha hecho el ridículo, vaya.



Porque, dicen algunas feministas con sentido común, que lo que la ministra quería decir era otra cosa. Ya. Pero, lo que ha dicho ha sido lo que ha dicho: que toda relación sexual, toda, sin consentimiento expreso será considerada violación, sin excepciones, automáticamente, pues lo que se pretende, ha insistido, es privar a los jueces de cualquier margen de interpretación. Se trate de relación matrimonial o extramatrimonial, si no consta consentimiento expreso, habrá violación conforme a la teoría de la ministra.



En la vida normal, como todos sabemos, el consentimiento se demuestra y se hace presente entre dos personas, sin necesidad de palabras explícitas o documentos. Pero, la reforma propuesta viene a determinar que esta forma de actuar, milenaria, no es ya la adecuada y que debe ser exigible un acto auténtico, escrito o filmado, determinante en exclusiva de la existencia de la voluntad y cuya ausencia podrá dar lugar a considerar la relación como delictiva. De ahí que en las redes sociales se hayan publicado ya diversos modelos de consentimiento sexual para solaz de la afición y en detrimento de las aspiraciones del feminismo. Mal comienzo para una propuesta que ha hallado, más que las críticas jurídicas, de fundamento innegable, el pitorreo generalizado.



Más allá de la desmesura ministerial, es evidente que en todo caso y aunque prosperara la propuesta calvinista, las acusaciones habrían de probar la inexistencia de consentimiento expreso y, obviamente, no con base en documentos o grabaciones sonoras o visuales, extrañas en el apareamiento. Y ahí estaríamos en lo mismo, esto es, en la valoración de las pruebas, sin que en nuestro sistema la palabra de la mujer pueda alcanzar valor privilegiado sobre la del hombre porque sí. La pretensión de la ministra de excluir la interpretación judicial por su enfado en el caso de La Manada es irrealizable y más le valdría desahogarse en casa y no ante las cámaras.



Otra cosa, insisto, es que se avance hacia un sistema más objetivo. Que se afirme que no es necesaria la concurrencia de violencia o intimidación y que ciertas situaciones se equiparen a falta de consentimiento, aunque con mucho cuidado en estos casos. Porque, es obvio que no puede el hombre ser gravado con la carga de tutelar a quien, por su mayor edad, no requiere de una protección que la haga aparecer como disminuida, menor de edad o incapaz. La mujer, por ser mujer, no puede ser amparada por normas que le nieguen de hecho su capacidad y la sitúen bajo el hombre. Curioso es que a través de ciertas normas el hombre sea calificado de capaz en cualquier situación y dueño de sus actos y responsable y la mujer, a su vez, privada de razón, de dominio de su voluntad y necesitada de tutela. En un mismo estado de embriaguez, por ejemplo, se presumiría la incapacidad de la mujer para oponer su negativa, mientras que al hombre se le atribuiría conciencia plena y se le asignaría el deber de proteger a la mujer desvalida, incluso contra su voluntad expresa y manifestada en un sí.



Si no fuera porque el asunto es serio, me lo tomaría como parece tomarse todo este Gobierno. Les va la vida en la propaganda y así sucede lo que sucede. País.