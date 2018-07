Locura en el auditorio. 

Su dinastía gitana, la estirpe de Los Habichuela, le hizo conocer el flamenco puro. No se quedó ahí y exploró la ruta del nuevo flamenco, estilo que desarrolló en el grupo Ketama. El mestizaje del flamenco-fusión ha sido y continúa siendo lo suyo en solitario. No tan solo. Los músicos le obsequian calor, y su familia asistió al ardiente concierto. Antonio Carmona nació en Granada y se crió en el barrio alicantino de Juan XXIII. Es lógico que le produzca especial ilusión actuar aquí. La entrega fue absoluta e hizo bailar y cantar a la numerosa afición. Tiene temperamento y nobleza. Actúa en plan familiar, muy cercano. Dale luz nos muestra el pegadizo estribillo de flamenco pop que sintoniza con amplitud de público. Un refrescante tinto de verano que, sin restar méritos, busca la comercialidad fácil. Va de gira con Obras son amores, reciente álbum, e interpreta Mencanta y otras canciones, como Vengo venenoso, que evocan a Ketama. El cantante defiende con uñas la esperanza en Para que tú no llores, y sigue marcando ritmo con Así (gota a gota). El flamenquito de Carmona inyecta la energía que acogen los espectadores, espectadoras especialmente. La juerga está garantizada con su cariz festivo, Gitana tú y otros temas, y los trazos melódicos salen también de su voz. La razón de mi existir, Camamasi o Se dejaba llevar por ti. Canta su hija Marina, y después coge la guitarra, extensión suya, demostrando un enérgico toque. La soleà, la seguiriya o las bulerías se fusionan con todo como expresión de tristeza o alegría. Las canciones incorporan distintas estéticas. Música africana, caribeña, rock, jazz o músicas del mundo. <br /> <br /> La banda, el coro y algún que otro miembro de su familia encienden a Carmona, aunque no por ello deja de acordarse de su paso por el hospital. Interpreta Vida. La vive «igual que si fuera un sueño». Recuerden No estamos lokos. Menudo baño de masas mientras cantaba el relevante tema entre la gente. Tan A gustito ganándose el afecto de la parroquia. Lanza sentimientos de amor y desamor, o Aquellas pequeñas cosas, de Serrat. Él, el pianista y la canción dedicada a su madre. Y más movida aún con Vente pa? Madrid.